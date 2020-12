Canadell, substituït pel gironí Jaume Fàbrega al Consell de Cambres

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, va pesentar ahir la seva renúncia a la presidència del Consell General de Cambres de Catalunya, entitat que agrupa les tretze institucions camerals oficials de la comunitat. El vicepresident de Consell i president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, assumirà ara la presidència de l'ens, com a mínim fins al proper Plenari del Consell, que haurà de triar el nou president.

Canadell, candidat a les llistes de JxCat per a les eleccions catalanes del 14F, va plantejar la seva renúncia «voluntària» a la reunió del comitè Executiu del Consell i amb la presència dels presidents de les tretze cambres, segons va informar el Consell General.

Malgrat que l'Òrgan Tutelar de les Cambres Catalanes va manifestar que no hi ha incompatibilitat entre l'exercici de la presidència i el fet de postular com a candidat en unes eleccions, Canadell va expessar la seva «ferma decisió de renúncia» a la presidència de l'entitat. Els presidents camerals van agrair a Canadell «l'empenta» que ha aportat «a l'esperit cameral», especialment amb el projecte Catalunya 30/40, i van acceptar «com lògica» la renúncia.

Joan Canadell sí que mantindrà, per ara, el càrrec de president de la Cambra de Comerç de Barcelona, si bé va delegar les funcions en la vicepresidenta primera d'aquesta corporació, Mònica Roca.