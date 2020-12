El cost laboral i salarial continua la seva tendència a l'alça a Catalunya

El cost laboral a Catalunya va créixer un 0,6% interanual durant el tercer trimestre, fins als 2.693,17 euros per treballador i mes. Pel que fa al cost salarial, aquest es va situar en 1.987.07 euros mensuals (+1,2%), mentre que la resta de costos –cotitzacions obligatòries, percepcions no salarials, subvencions i bonificacions- van ser de 706,66 euros (-1,3%). Les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística contrasten amb les del segon trimestre, quan el cost laboral a Catalunya va enfonsar-se un 11,2%. Segons l'INE, la forta caiguda registrada entre abril i juny s'explica per a la reducció en el nombre d'hores treballades durant el primer estat d'alarma, una tendència que es va revertir entre juliol i setembre.

Catalunya es manté com la quarta comunitat amb el cost laboral més elevat de tot l'Estat, superada només pel País Basc (3.081,42 euros per treballadors i mes), Madrid (2.979,67 euros) i Navarra (2.823,93 euros). Al conjunt de l'Estat, el cost laboral mitjà es va situar en 2.525,41 euros durant el tercer trimestre, un 1,1% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Per altra banda, Catalunya és la cinquena comunitat on més es va incrementar el cost laboral entre juliol i setembre. Per sobre únicament es troben Múrcia (+1,9%), Navarra (+1,3%), Castella-La Manxa (+1,2%) i Castella i Lleó (+0,6%).

Per sectors d'activitat, on més es va incrementar el cost laboral a Catalunya va ser a la construcció. En concret, les empreses del sector van abonar 2.799,93 euros per treballador i mes durant el tercer trimestre, un 5,1% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Al sector serveis el cost laboral va créixer un 1,1%, fins als 2.601,45 euros, mentre que el cost laboral a la indústria va reduir-se un 3%, fins als 3.109,13 euros.