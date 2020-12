Llum verda a la quota obligatòria per formar part d'àrees comercials

El Parlament aprova el projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana amb l'objectiu d'augmentar la col·laboració público-privada en àrees de concentració d'activitat empresarial, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial o de serveis. JxCat, ERC, Cs i el PSC-Units hi van votar a favor, mentre que el PPC es va abstenir i comuns i la CUP hi va votar en contra. La nova llei impulsada pel Govern obre la porta a la creació d'una espècie d'associacions de veïns de tipus empresarial autogestionades i fa obligatori que totes les activitats econòmiques paguin una quota. El Govern defensa que la normativa pot marcar «un abans i un després dels models de ciutat» i que es tracta d'una llei pionera a l'estat espanyol.

L'objectiu de la llei és augmentar la col·laboració público-privada, millorar la competitivitat i prestigiar el comerç als centres de les ciutats. Actualment, hi ha un model comercial en què la implicació és voluntària i, segons el Govern, els grans operadors als centres de les ciutats no fan aportacions econòmiques.

La llei estableix que per crear una àrea de promoció econòmica urbana caldrà tant l'aprovació de l'ajuntament com una majoria qualificada de les botigues implicades.

En paral·lel, el Parlament va aprovar el projecte de llei que permetrà a les empreses facilitar un sol cop les dades a l'administració. Així, es busca que la relació entre les administracions i les empreses sigui més àgil. La norma crea una «autopista administrativa» per a projectes «estratègics», per afavorir la implantació de companyies amb valor afegit, preferentment en l'àmbit industrial i logístic. El projecte dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial i preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques i aprofundir en un nou model de relació entre empreses i governs. JxCat, ERC, Cs i PPC hi han votat a favor; CatECP i la CUP-CC, en contra, i el PSC-Units s'ha abstingut.

El conseller Ramon Tremosa va dir que aquesta llei ara és «més necessària que mai». Va dir que se'n beneficiaran gairebé totes les empreses i autònoms del país, i que correspon a les administracions catalanes posar-se al nivell de la revolució digital arreu del món. D'altra banda, va expressar que haurà de funcionar de forma «proactiva».