«Amb 'riders' contractats seríem rendibles, però no cobriríem la demanda»

Fundador de Glovo. La plataforma digital de repartiment a domicili ha complert cinc anys marcats per l'expansió empresarial i amb augments de facturació any rere any. Pierre expressa a l'entrevista la intenció de Glovo d'anar més enllà a llarg termini com acabar permetent la compra d'entrades a espectacles o oferir serveis

Glovo, la plataforma digital de repartiment a domicili fundada en el Poblenou de Barcelona, compleix cinc anys. Cinc anys d'expansió empresarial i amb augments de facturació any rere any. També aixecant rondes de finançament milionàries i sense precedents per a una start-up espanyola. I des de fa anys en el punt de mira per les seves pràctiques laborals, censurades recentment pel Tribunal Suprem.

Defineixi els cinc anys de Glovo amb una paraula.

Un somni.

Per què?

L'altre dia vaig llegir que la felicitat és arribar un diumenge a la tarda amb ganes. En el meu cas dedico 12 hores a la meva feina cada dia i em flipa. És un projecte en el qual veus l'impacte des del minut 1. Veus comerços, missatgers, tot el teu entorn utilitza Glovo... Som a 700 ciutats.

Un repartidor és un emprenedor?

No ho sé... [Pausa] No ho sé... suposo que qualsevol treballador independent té un punt d'emprenedor.

Quina és la clau de l'èxit empresarial de Glovo?.

Jo diria dos factors: un és resiliència per sobreviure. Ens hem vist competir contra gegants des del 2016. Deliveroo tenia 100 vegades més recursos que nosaltres, literalment. L'altre es diu «gas». Hem pres decisions molt arriscades, que han posat l'empresa diverses vegades al límit. Per això quan encara érem molt petits i només estàvem a Barcelona, París o Milà vam dir de fer el salt al Perú o Ucraïna. Molts van sortir bé i d'altres no. També hem corregit molt ràpid.

Si pogués retrocedir cinc anys enrere què corregiria?

Vam començar a fitxar un equip d'enginyers massa tard. Teníem 30 desenvolupadors i n'hauríem necessitat 300. Avui en tenim 300 i seguim fitxant i molt ràpid.

Vista la polèmica laboral, amb la recent sentència del Tribunal Suprem en contra dels seus models de repartidors i més de 30 sentències a tribunals menors, ho faria d'una altra manera?

És un debat que existeix a a tot el món, no l'hem inventat nosaltres. Pot ser que els dos primers anys no estiguéssim tan preparats legalment i és normal que no féssim les coses tan al peu de la lletra com diu la llei. Però crec que ara mateix sí. Tots els països necessiten una regulació nova, perquè aquestes plataformes estan trencant amb l'«statu quo». I cal assegurar la flexibilitat i donar més garanties per als missatgers. Si això significa un cost més gran per a nosaltres, ho assumirem.

Aquest «statu quo» el planteja com una herència que s'ha de trencar, ho veu així?

Les lleis han d'adaptar-se a les noves tendències que busquen les persones i les empreses.

No al revés, que les empreses s'adaptin a les lleis?

Les empreses sempre han de complir amb la llei i les lleis han d'adaptar-se a les noves realitats.

Durant aquesta pandèmia deu haver tingut moltes comandes. Serà un any de beneficis per a Glovo?

No. Hem crescut molt i hem doblat facturació. Som un afortunats, en el sentit que la pandèmia ha popularitzat els hàbits de demanar a domicili. Estem en un moment d'inversió i estarem uns anys més invertint. En aquest negoci fins que no aconsegueixes una eficiència logística bestial no tens marges positius. Com diuen a Sud-amèrica, tot ha d'estar molt més desenvolupat. Ja estem veient aquests marges, però l'oportunitat és tan gran que continuarem apostant en inversió.

Com pot afectar aquest full de ruta la nova llei sobre el treball en plataformes que ultima el Govern?

Tenim moltes ganes que es reguli i que hi hagi un text definitiu i clar. També que se'ns escolti i es respecti la flexibilitat que ens demanen els missatgers. I sigui el que sigui ho acatarem.

Glovo té programes pilot amb repartidors assalariats a través d'una subcontracte, és rendible?

Sí, no és un tema de costos. És un tema de si volem arribar a tota la demanda a totes les ciutats. Si treballem tots en un model molt més rígid no arribaríem a cobrir tota aquesta demanda dels usuaris. Cosa que vol dir menys vendes per a tothom.

Quin serà el model de Glovo d'aquí a cinc anys?

La nostra missió és fer accessible qualsevol cosa. I aquí, a llarg termini, volem vendre coses que no impliquin una entrega. Per exemple, comprar una entrada per a un concert o anar al Camp Nou. O si necessites un servei, com arreglar un electrodomèstic.