La botiga online gironina Amazcat preveu obrir a finals de gener

Amazcat, una empresa de comerç electrònic fundada a Girona, preveu iniciar les seves operacions a finals de gener. L'objectiu d'aquesta companyia és atraure el màxim nombre de negocis amb seu fiscal a Catalunya al seu marketplace perquè puguin oferir els seus productes a través d'internet, un procés similar i a petita escala al que fan Amazon o Aliexpress.

Àlex Bulau, un dels socis fundadors de la firma, defineix Amazcat com «una botiga de botigues» on productors, botiguers i proveïdors de serveis poden vendre els seus productes sense haver-se de preocupar per les complicacions que suposa tenir una web i un canal de venda online propi.

De moment ja han arribat a un acord amb 300 venedors d'arreu de Catalunya, un 40% dels quals són de la província de Girona. Tot i això, revelen que han contactat amb 5.000 venedors més, molts dels quals esperen a que passin les festes per decidir-se. La meta és arribar al miler de productors quan la pàgina web estigui operativa. Per aquest motiu, estan arribant a acords amb associacions de comerciants, com ara l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, per assegurar-se usuaris finals. A finals de 2021 els responsables d'Amazcat (que asseguren que la semblança amb el nom d'Amazon és coincidència, ja que Amazcat és l'abreviatura d'Amazing Catalunya) treballen amb diversos objectius: facturar 1,2 milions d'euros en facturació (i els venedors un volum de vendes de 24 milions d'euros).

«En ple confinament vam veure com molts negocis van llançar-se a fer pàgines web per digitalitzar-se, i que la dispersió era brutal», relata Bulau, que abans havia treballat com a creador de llocs web. Va ser llavors ell i altres socis van dedicar el seu temps i estalvis per crear un marketplace que incorporés tots aquests interessats en obrir canals de venda a la xarxa. A canvi d'una quota de 50 euros mensuals, Amazcat proporciona als comerços una plataforma electrònica i suport logístic. També es finança amb un 5% de comissió sobre les vendes, i a través de la publicitat. El venedor empaqueta la comanda i un operador extern (com Seur o Correos Express) el ve a buscar i el porta directament al consumidor. Un altre aspecte que diferencia Amazcat d'altres companyies de comerç electrònic és que no es limita a la venda de productes, sinóque també convida a vendre serveis, un sector que aglutina 400.000 empreses arreu de Catalunya.