Som Energia: una dècada promovent l'electricitat verda

Som Energia ha bufat deu espelmes aquest 2020. La cooperativa de consum d'energia verda es va fundar fa tot just una dècada per un grup de persones vinculades a la UdG, i actualment és un referent del sector de les energies renovables, amb més de 68.000 socis, prop de 120.500 contractes i una quarantena de treballadors.

La cooperativa ha crescut any rere any a un ritme constant i sostingut, fins i tot aquest 2020 marcat per l'impacte de la covid en l'economia. Just abans de l'esclat de la pandèmia l'entitat preveia créixer un 17% i facturar més de 77 milions d'euros. El confinament i les restriccions han canviat els plans; s'ha frenat el nombre de socis, tot i que aquest comptador ha seguit en línia ascendent.

«L'any que ve ens l'imaginem igual. Un any de certa incertesa, i d'estar atents. Això ens fa ser cautelosos», explica Marc Roselló, membre de l'equip de Som Energia. Estan tancant els balanços del 2020 i veu precipitat quantificar la influència del coronavirus en els comptes de la cooperativa. «Les coses han canviat. El virus ha tingut un impacte per a tothom, hem vist un canvi en el ritme de creixement», reconeix.

Roselló ha estat a Som Energia des de la seva creació, la tardor del 2010. «Recordo que érem un grup de persones amb una motivació concreta. Hi havia una certa ingenuïtat, però també moltes ganes que això passés». L'empresa va arrencar amb 350 socis i sòcies inspirada en altres entitats europees amb molts anys a les espatlles. Era la primera vegada a l'Estat espanyol que apareixia una cooperativa de consum d'energia de fonts renovables que no buscava lucrar-se, i en tres anys ja havia aconseguit ser rendible en un mercat complex i competitiu com l'elèctric. «Aquest era un dels nostres objectius principals, però realment no hi havia una previsió. Buscàvem un punt d'equilibri per demostrar que una cooperativa com la nostra era econòmicament competitiva en un sector com l'elèctric».

La bona acollida inicial i el boca-orella va donar embranzida a una entitat diferent, on les jerarquies són difuses i les decisions es prenen de manera col·lectiva. Aviat, la curiositat es va despertar fora de Girona. «Vam veure que a Barcelona, a Lleida, començava a ineressar el que fèiem; no ens imaginàvem que podriem arribar a les Canàries o a les Balears».

Som Energia va començar a finançar projectes per fer la seva pròpia energia, a banda de comercialitzar la de productors del territori. Actualment la producció de la cooperativa arriba als 18,5 GW/h l'any. «Venda d'energia i producció són dos camins a dos ritmes. No en renunciem a cap. Busquem un model 100% renovable», assegura Roselló.

L'entrada en escena de Som Energia al mercat elèctric va suposar una petita revolució que ha fet posar en alerta les grans companyies i ha inspirat a moltes altres comercialitzadores d'energia verda. «Crec que ens han vist com una mena d'inspiració i de referent per altres iniciatives».

Això sí, Roselló subratlla que hi ha unes característiques que fan de Som Energia una entitat diferent: «Som part de l'economia social i solidària. I no busquem el lucre».