El Govern ja ha acabat el pagament dels ajuts d'autònoms

El Govern ja ha pagat tots els ajuts als autònoms que tenien dret a rebre els 2.000 euros del nou ajut impulsat des del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, segons va indicar ahir en un comunicat. Ara, només queden per resoldre «pocs expedients» que tenien informació «errònia o mancança d'alguna dada» però que tenen dret a l'ajut. L'executiu es va comprometre a pagar tots els ajuts abans de finals d'any. Uns 132.000 autònoms inscrits al registre del Govern tenen dret a aquest pagament, fet a través d'un sistema de tramitació ràpida dels ajuts.

El registre es va obrir el 30 de novembre i es va tancar una setmana després sense cap incidència, el 7 de desembre. El Govern va fer pública aquesta setmana la resolució de totes les sol·licituds i aquest dissabte ha enllestit els pagaments.

Segons va explicar l'executiu, la seva intenció és el registre d'autònoms pugui servir per fer nous pagaments en el futur, tot i que potser seran de caràcter sectorial. En l'actual cas, el pagament s'ha fet a tots els inscrits que complien els requisits.

Per altra banda, el departament d'Empresa i Coneixement obre dilluns la segona línia d'ajuts a la restauració, els centres d'estètica i bellesa i les botigues de centres comercials dins d'un centre comercial, que està dotada amb 60 milions d'euros. El DOGC publicarà el dia 21 de desembre la convocatòria i els ajuts es podran demanar a partir del migdia a través del Canal Empresa. S'hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes que al novembre passat van estar obligats a tancar per les restriccions de la pandèmia. Bars, restaurants i cafeteries rebran 2.000 euros, els centres d'estètica 1.500 i els comerços en centres comercials 3.000 euros. En el cas de la restauració i l'estètica, es tracta del segon ajut específic al que es poden acollir.

Segons va indicar ahir el departament d'Empresa, només hauran de tramitar l'ajut els qui no n'hagin sol·licitat cap anteriorment. Per tant, s'han d'inscriure només els establiments de centres comercials o els de la restauració i estètica que no van demanar els diners en la primera convocatòria. Els establiments de restauració i centres d'estètica que ja van rebre un primer pagament en la primera línia d'ajuts, del 26 d'octubre, rebran un segon pagament automàtic sense haver de fer cap nou tràmit.