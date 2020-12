Secretari general de la UGT a Catalunya. Camil Ros acaba de ser reelegit per a quatre anys més com a secretari general d'UGT de Catalunya. El sindicat afronta la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus i intenta evitar que es produeixi un cop igual o pitjor que el que es va patir durant la Gran Recessió.

Camil Ros, ara líder de la UGT a Catalunya, va ser el secretari general del sindicat a les comarques gironines entre els anys 1998 i 2008.