Govern, sindicats i empresaris, a les portes d'una nova negociació sobre els ERTOs

Govern, sindicats i empresaris es preparen per iniciar, en les properes setmanes, una nova negociació per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), als quals estan acollides, amb dades a tancament de novembre, gairebé 750.000 persones. La xifra està lluny dels 3,4 milions de treballadors que van arribar a estar en un ERTO el mes d'abril, però les tres parts coincideixen que aquesta eina continua sent necessària, sobretot per a sectors que no han pogut recuperar la seva activitat plenament, com el turístic, o que s'estan veient sotmesos a restriccions per frenar els contagis de COVID-19, com l'hostaleria o el comerç. La regulació actual dels ERTOs estarà vigent fins al proper 31 de gener i els empresaris fa temps que demanen estendre la següent pròrroga almenys fins que finalitzi l'estat d'alarma decretat a Espanya (9 de maig). Des del Govern es rebutja parlar de terminis.