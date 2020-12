Restauradors gironins critiquen l'obertura per franges

Dos quarts de deu del matí i els bars del centre de Girona comencen a recollir taules de les terrasses i a tancar l'interior dels establiments. A partir d'aquesta hora, i fins a la una, només podran servir esmorzars per emportar en aquest primer dia de noves restriccions per frenar la propagació de la covid-19. Restauradors de la plaça independència i de la Rambla critiquen la mesura i asseguren que han servit a pocs clients: "No ve gent tan aviat, l'hora forta d'esmorzars és quan obren les botigues o quan els treballadors de l'ajuntament o de la Diputació fan la pausa per al cafè". A partir de les deu del matí, es tornen a repetir imatges de gent fent el cafè o esmorzant en bancs del carrer.