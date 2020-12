El BBVA preveu pagar més a l'accionista el 2021 malgrat el BCE

El president del BBVA, Carlos Torres Vila, va confirmar ahir que té la intenció d'«incrementar la remuneració a l'accionista» del banc el 2021 gràcies a la recentment anunciada venda de la seva filial als Estats Units. El missatge contrasta amb la crida del Banc Central Europeu (BCE) les entitats financeres de la zona euro a actuar «amb extrema prudència en relació amb els dividends i la recompra d'accions» fins a l'octubre de l'any que ve.

Respecte a la fallida operació de fusió amb el Sabadell, Torres Vila va dir que «era un bon exemple d'inversió en mercats on tenim lideratge i on podem generar valor a l'accionista. No ha tirat endavant, perquè no hem arribat a un acord en els termes econòmics. I aquí, torno a repetir, la nostra guia sempre és generar valor per a l'accionista».