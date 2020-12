La fallida de la matriu francesa posa en risc la planta de Bassfield a Sant Julià de Ramis

La viabilitat de la planta de Bassfield (abans Tecalex) de Sant Julià de Ramis perilla després que el seu grup matriu, el francès Sica2m, entrés en fallida el novembre passat i iniciés el tancament de la seva fàbrica de 75 empleats al nord-est del país gal.

De moment els 25 treballadors de la fàbrica de Sant Julià, dedidcada a la construcció de maquinària per a l'extrusió d'alumini, segueixen treballant amb la incertesa sobre el seu futur. Els propietaris els han informat que estan buscant un comprador que es faci amb el negoci de la multinacional gironina. Segons el secretari general d'indústria de CCOO, Josep Serra, ja hi hauria un interessat a adquirir la planta, tot i que de moment el seu nom no ha transcendit.

Bassfield fa més de 20 anys que és a Sant Julià de Ramis sota el nom de Tecalex. L'empresa havia arribat a tenir 80 treballadors. Una filial als Estats Units l'any 2014 facturava 14 milions d'euros amb vendes a l'Amèrica del Nord i l'Orient Mitjà.

Fa dos anys va entrar en concurs de creditors per la impossibilitat d'assumir un deute de tres milions d'euros. En aquella ocasió els treballadors i la direcció van pactar un ERO temporal que va afectar la totalitat de la plantilla. El propietari de Tecalex, Marc Sansalvadó, va admetre llavors en declaracions a l'ACN que les circumstàncies del mercat i la dimensió de l'empresa havien obligat a recórrer al concurs de creditors.

Amb aquesta situació els amos de l'empresa, el grup Tecalum de Tortellà, van decidir vendre-la al grup francès Sica2m, especialista a proveir solucions automatitzades al sector de l'automòbil en particular, però també a l'aeronàutica i els materials de construcció.

De fet, segons el portal francès actu.fr, entre els seus clients hi havia Volkswagen, Opel o Renault.

Sica2m també era una companyia emblemàtica a la regió, i fins el 2015 va dependre del grup alemany Dürr. Posteriorment, va passar a formar part dels fins d'inversió alemanys Quantum abans de ser plenament autònoma.

La fallida de Sica2m ha generat una gran inquietud entre els 25 treballadors de la planta de Sant Julià de Ramis. Fonts de la plantilla asseguren que falta tresoreria per acabar de fabricar unes màquines que suposarien una necessària entrada d'ingressos. Durant la pandèmia els empleats van entrar en un ERTO i a l'abril l'empresa es va acollir a un ERO de suspensió de contractes que es manté vigent, tot i que actualment tots els empleats treballen. El director de Sica2m, Pascal Gautier, els va assegurar a la primevera que «la situació de l'empresa és millor avui que fa un any. La perspectiva és bona i tenim un important nombre de projectes».