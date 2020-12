Foment i Pimec premien la feina de Frit Ravich i Fibosa

Les patronals Foment i PIMEC han reconegut la tasca de dues empreses gironines amb dos guardons a Frit Ravich i a Fibosa. La primera ha rebut el premi Ferrer Salat que entrega Foment per la seva estratègia d'internacionalització, i la segona ha estat guardonada amb un dels Premis Pimes, concretament el «Reconeixement Endesa a l'aportació empresarial a la Sostenibilitat».

Els Premis Carles Ferrer Salat distingeixen la tasca realitzada per empreses i destacats empresaris i empresàries durant l'últim any o al llarg de la seva trajectòria. En el cas de Frit Ravich, Foment va concedir-li el premi «en reconeixement al seu impuls i estratègia d'expansió en els darrers anys».

La patronal va destacar que la firma de Maçanet de la Selva «compta amb un model de negoci dual dedicant-se també a la distribució dels seus productes i de les principals marques nacionals i internacionals». Aquest 2020, l'empresa ha exportat 15 milions de bosses de producte Frit Ravich a més de 20 països. La seva evolució ha estat ascendent al llarg de la seva història. En la seva última dècada ha consolidat l'expansió de la firma i ha duplicat la seva xifra de negoci. Actualment està immersa en una transformació digital, fruit del seu esperit inversor i innovador que la caracteritza.

Els Premis Carles Ferrer Salat van reconèixer també la Fundació Superacció per la seva tasca de compromís social; Iberboard per la seva forta aposta en innovació; Epson per la seva responsabilitat amb el medi ambient, i Mercabarna per les seves polítiques d'igualtat i PICVISA com a Pime de l'Any.

Foment va reconèixer Ángel Simón amb la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any, i va distingir també, Martín Pérez Lombarte amb la Medalla d'Honor a la Trajectòria Empresarial

Per la seva banda, PIMEC va focalitzar els guardons de l'edició d'enguany a aquelles empreses que protagonitzen projectes relacionats amb el creixement empresarial, en sintonia amb l'actual situació de pandèmia i els reptes que aquesta planteja.

PIMEC va ressaltar que Grup Fibosa, fabricant de maquinària per a la indústria alimentària amb seu a Riudellots, durant la pandèmia es va adaptar i reorganitzar per seguir oferint els seus productes i, a més, va reconvertir una part dels seus serveis per tal de comercialitzar equips de desinfecció de mans per a tota mena d'institucions públiques i privades, amb envasos retornables i reciclables.

Via Empresa va rebre el reconeixement empresarial a la llengua com a eina de cohesió social; Manufactures Arpe van ser guardonats per la readaptació de la seva activitat. El compromís de la sanitat concertada i privada de la FEFAC, ACES, La Unió i CSC, van ser guardonats amb l'Homenatge CaixaBank a les segones oportunitats.