Viatge sorpresa dels Reis a Barcelona per entregar el Cervantes a Margarit

La Casa del Rei va informar ahir que Felip VI i la seva dona, Letizia, s'havien desplaçat ahir al matí «amb caràcter privat» a Barcelona per entregar al poeta Joan Margarit el Premi Cervantes 2019. Margarit hauria d'haver-lo rebut el passat 23 d'abril en la tradicional cerimònia a la Universitat d'Alcalá de Henares, però no va poder fer-ho pel confinament total que havia decretat en aquell moment per la covid-19.

Segons fonts de La Zarzuela, l'entrega va tenir lloc «en el transcurs d'una breu cerimònia de caràcter íntim i familiar al Palauet Albéniz», que, com recorden, és la residència oficial dels Reis en les seves estades a Barcelona. Durant l'acte d'entrega, el poeta va llegir poemes en castellà i català. A l'acte hi va anar també el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que, com els Reis, tampoc havia anunciat prèviament que viatjaria a Barcelona. La Casa del Rei no va donar cap raó de per què no s'ha comunicat prèviament el desplaçament del monarca.