El Govern concedeix 2,5 milions d'euros a les Cambres de Comerç

El Govern ha autoritzat el Departament d'Empresa i Coneixement a concedir una subvenció de 2,5 milions d'euros al Consell General de Cambres de Catalunya. L'objectiu és que aquests recursos es distribueixin entre les 13 cambres de comerç catalanes per donar resposta a les necessitats que l'impacte de la COVID-19 ha generat en el teixit empresarial del país. Aquests ajuts han de permetre a les cambres prestar nous serveis de suport a les empreses afectades per la COVID-19.

La voluntat és que les cambres contribueixin a la viabilitat i continuïtat de les empreses a partir d'accions com l'assessorament i l'acompanyament a l'hora de buscar recursos financers per compensar la pèrdua de negoci, de fer prospectiva en nous mercats i sectors o de redefinir la pròpia estratègia de negoci. Alguns d'aquests serveis ja s'han començat a oferir amb la campanya «Que cap empresa tanqui/Activa, Aixeca, Accelera el teu negoci». La partida també contribuirà a sufragar les despeses dels ens camerals per adaptar la prestació dels serveis a la situació sanitària. A més de les mesures de protecció per al seu personal i les persones usuàries, cada Cambra ha desenvolupat diferents projectes i nous formats per seguir amb la seva activitat.