Seat aplicarà un ERTO per pal·liar la manca de subministrament de xips

La planta de Seat a Martorell haurà d'alentir el seu ritme de producció per poder capejar l'escassetat de subministrament de semiconductors. Els efectes de la pandèmia, l'acumulació d'estocs en la indústria de l'electrònica de consum i la recuperació del mercat a la Xina, han provocat la ruptura de la cadena de distribució de components electrònics com els microxips a escala mundial. El sector de l'automòbil serà un dels més afectats durant el primer trimestre del 2021. És la tercera onada que pateix el sector per culpa de la pandèmia. La primera va ser abans del confinament amb l'aturada de subministraments des de la Xina, durant el confinament la planta es va aturar per complet, i ara torna a patir els efectes del que passa a l'Àsia. Després d'analitzar durant l'última setmana la situació al Grup Volkswagen, la direcció de Seat i els representants sindicals es van reunir ahir per negociar la implementació de mesures de flexibilitat laboral per reorganitzar la producció a la planta de Martorell. La necessitat d'impactar el menys possible a la plantilla i oferir el millor rendiment per atendre la demanda, la fàbrica espanyola modificarà els seus ritmes productius. Per això s'aplicarà un ERTO a la tornada de les vacances de Nadal, a partir del 25 de gener, i s'allargarà la mesura fins al mes d'abril. Els especialistes consideren que l'escassetat podrà revertir-se després del primer trimestre de l'any, tot i que la recuperació de la cadena de subministrament no es produirà fins a l'estiu.

L'empresa espanyola canviarà de passada per adaptar-se a la situació. La Línia 2 (en la qual es fabrica el León i el Formentor) reduirà el ritme de producció de tres a dos torns, mentre que la Línia 1 (la de l'Ibiza i l'Arona) l'incrementarà a tres torns, a ple rendiment. A partir del segon quadrimestre esperen recuperar el volum diari en la línia de León i Formentor (models estrella de l'any) atesa la demanda que s'espera d'aquests dos nous models.