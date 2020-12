La Cambra de la Propietat alerta que les últimes lleis d'habitatge «desincentiven» l'oferta i la iniciativa privada

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha alertat que lleis en matèria d'habitatge aprovades recentment pel Govern i l'executiu espanyol "desincentiven" la iniciativa privada per la construcció d'habitatge assequible. "A base de programes anuals molt minsos i canviant cada dos per tres les normes de funcionament dels mercats no es pot fer una política d'habitatge", ha lamentat el president de l'entitat, Joan Ràfols, en declaracions a l'ACN. La Cambra de la Propietat ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona bonificacions en l'Impost de Béns Immobles (IBI) per als habitatges amb limitació de les rendes o amb un contracte de lloguer social obligatori, així com per als locals comercials i naus industrials.

L'entitat va presentar al·legacions a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de l'IBI pel 2021. En concret, reclamaven una bonificació del 50% de l'impost per als habitatges amb limitació de rendes i un 95% per als immobles amb un contracte de lloguer social obligatori. En el cas dels locals comercials i naus industrials, la Cambra de la Propietat proposava una bonificació del 95% de l'IBI per als subjectes que hagin acordat condonació de rendes per pal·liar l'impacte de la pandèmia.

La Cambra de la Propietat Urbana ha assegurat que l'IBI ha pujat més d'un 30% des de 2016 i ha recordat que els contractes de lloguer social no cobreixen els costos de funcionament dels immobles, com els impostos o les despeses de la comunitat. "Si s'obliga els propietaris privats a una situació d'explotació econòmica ruïnosa, l'administració implicada també ha de fer un esforç en matèria de l'IBI", ha sostingut Ràfols.

Les al·legacions han estat desestimades en el plenari municipal d'aquest dimecres. El consistori barceloní assegura que la bonificació del 95% per als immobles amb un contracte de lloguer social ja s'aplica. Per altra banda, afirma que la legislació estatal no permet la bonificació del 95% de l'IBI per als locals comercials o naus industrials.

"Valorem negativament la decisió de l'Ajuntament de Barcelona i reafirmem la nostra crítica. No hi ha sensibilitat real en matèria d'habitatge ni del petit comerç, el més afectat per la pandèmia", ha lamentat el president de l'entitat. Ràfols ha afirmat que és "fàcil" anunciar "grans" iniciatives i ha assegurat que l'Ajuntament de Barcelona sovint dicta mesures "de cara a la galeria i de caràcter populista" en comptes d'idear un vertader sistema de política d'habitatge.

"La situació greu en matèria d'habitatge s'explica perquè no hi ha una política d'habitatge dotada pressupostàriament i que funcioni a llarg termini", ha criticat.

Per altra banda, Ràfols ha alertat que les lleis aprovades recentment pel Govern i l'executiu espanyol "desincentiven" la iniciativa privada de construcció d'habitatge assequible. El president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha demanat a les administracions "emmirallar-se" en altres països europeus, basats en el foment de la construcció per incrementar l'oferta d'acord amb les necessitats i poder mantenir els preus.

En aquest sentit, Ràfols ha proposat un increment de la inversió directa en construcció d'habitatges assequibles o subsidis a les famílies vulnerables per accedir al mercat privat. El president de l'entitat ha assegurat que Espanya té una de les despeses per càpita en matèria d'habitatge més baixes d'Europa, de 26 euros. Aquesta xifra se situa molt lluny dels més de 200 destinats a Alemanya o dels prop dels 400 del Regne Unit, segons ha explicat el president de l'entitat.

Ràfols també ha criticat mesures com la prohibició dels desnonaments a famílies sense alternativa residencial, aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres. "No és res més que amagar, desvirtuar i carregar els propietaris amb una càrrega de política d'habitatge que la Constitució diu que han d'assumir els poder públics", ha manifestat.

En aquest sentit, també ha criticat la llei aprovada pel Parlament per reduir el 50% del lloguer dels negocis tancats per la pandèmia en cas que no hi hagi un acord entre propietari i arrendatari. "Els conflictes causats per les conseqüències de la pandèmia s'han solucionat carregant una part del cost del propietari", ha manifestat.

En referència a l'aprovació de la limitació de les rendes, Ràfols ha assegurat que encara no hi ha dades concretes i no es pot apreciar cap impacte en els preus. En qualsevol cas, ha assegurat que fa poc més d'un any que les rendes de Barcelona havien començat a baixar. "El problema serà discernir si és conseqüència de la llei de contenció de rendes o de la covid", ha manifestat. El president de l'entitat ha assegurat que la demanda d'habitatge de lloguer a la capital catalana ha caigut a causa de la pandèmia.