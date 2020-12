El comerç alerta que la normativa sobre el lloguer dels locals només beneficia als grans propietaris

Les associacions comercials de l'Estat alerten que la normativa aprovada aquesta setmana pel govern espanyol sobre el lloguer dels locals segueix beneficiant als grans propietaris. El decret llei, publicat aquest dimecres, pretén rebaixar al 50% el cost del lloguer dels locals si el propietari i l'inquilí no arriben a un acord previ. La normativa només afecta als espais que són propietat de grans tenidors, és a dir, els que posseeixen més de 10 immobles o una superfície superior a 1.500 metres quadrats. Segons les associacions, la normativa "atorga avantatges als grans propietaris" i no compensa les pèrdues per les restriccions. En aquest sentit, el sector proposa el pagament d'un lloguer variable en funció de les vendes.

En el comunicat emès aquest dijous –signat per Cometia, Amicca i Eurelia- les diferents associacions subratllen que les empreses de 'retail' se senten "completament desprotegides i desemparades" davant una normativa que "abandona a la majoria de companyies de comerç, restauració i serveis organitzats". També reconeixen que el sector se sent "indignat" per una normativa que no inclou la injecció d'ajudes directes i que es limita a "donar avantatges als grans propietaris".

Per altra banda, les associacions també recorden que els establiments que es troben en centres comercials han de seguir pagant les despeses de comunitat o de manteniment, els quals no s'han vist afectats per la nova normativa.