El Govern vol premiar amb un 4% cada any de jubilació retardat

El Govern vol prohibir la jubilació forçosa en les empreses d'aquelles persones que ja han complert l'edat legal per retirar-se. Així figura en el document que el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social va presentar dimarts a empresaris i sindicats a la taula de diàleg social per a la reforma del sistema de pensions que el Govern vol presentar al Congrés dels Diputats en les primeres setmanes del 2021. El text introdueix la possibilitat d'un premi del 4% a la pensió per cada any que es retardi l'edat de jubilació.

El document, a què va tenir accés El Periódico, proposa una nova redacció de la disposició addicional desena de l'Estatut dels Treballadors per establir que «en nom d'afavorir la prolongació de la vida laboral, els convenis col·lectius no podran establir clàusules que possibilitin l'extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l'edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social».

A més, d'acord amb el Pacte de Toledo, el document estableix que la revaloració anual de les pensions prendrà com a referència l'IPC i s'introdueix un mecanisme corrector per a les desviacions, amb la limitació que les pensions en cap cas baixin, fins i tot quan l'IPC sigui negatiu. A diferència del document que (segons fonts coneixedores) el ministre d'Escrivà ha presentat als ministres que participen en la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics, el document a la taula de diàleg social.

Si la proposta de prohibir la jubilació forçosa tira endavant, els nous convenis col·lectius no poden permetre que si un treballador compleix 66 anys (que serà l'edat legal de jubilació el 2021) pugui ser objecte de retir obligatori per part de l'empresa. Primarà el seu dret a prolongar la seva vida laboral i si l'empresa decidís que aquest treballador ha de marxar s'hauria de procedir a acomiadar-lo, amb la corresponent indemnització.

Aquesta mesura va en la direcció contrària a l'acord de negociació col·lectiva en el qual van avançar els agents socials al juny de l'any 2018, sota el paraigua de l'anterior Govern de Pedro Sánchez.

El ministeri que dirigeix José Luis Escrivà proposa completar aquesta reforma de l'Estatut dels Treballadors amb una nova disposició transitòria perquè la prohibició de la jubilació forçosa només s'apliqui als nous convenis.