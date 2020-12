Marlex s'expandeix fora de Catalunya amb l'obertura de cinc oficines a Madrid

Marlex Human Capital ha desembarcat a Madrid. L'empresa de recursos humans amb seu a Girona ha obert cinc noves seus a l'àrea de la capital espanyola. Les oficines estan situades al carrer Orense de Madrid i a les localitats de Getafe, Colsada, San Sebastián de los Reyes i Alcalá de Henares.

Aquesta expansió suposa per primer cop la sortida de la firma del territori català, on hi és present amb 55 oficines repartides per les quatre províncies, nou de les quals a les comarques gironines. La major part dels centres estan concentrats a l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'obertura de les noves seus coincideix amb el 25è aniversari de la companyia, que compta actualment amb una facturació de 90 milions d'euros i més de 200 consultors repartits en 60 oficines. Aquest volum de negoci és lleugerament inferior a les previsions de 95 milions que la firma va fer a principis d'aquest any, just abans de l'esclat de pandèmia. La irrupció de la covid ha rebaixat aquestes expec?tatives, però tot i així són superiors als 87 milions d'euros que Marlex va facturar el 2019 (l'any passat l'empresa va tancar amb 2,4 milions de beneficis abans d'impostos).

La firma es dedica a prestar serveis de consultoria de recursos hunans a les empreses i s'especialitza en contractes de treball temporal (ETT).

Marlex va ser fundada el 1996 per Jaume Sanabras, un exdirectiu de la companyia d'embotits Casademont. Va obrir per compte propi una oficina al centre de Girona i des de llavors l'empresa ha anat creixent, primer per la província i després per tot el territori català. En poc més de sis anys i després de superar la crisi del 2008 l'empresa va passar de 14 a 55 oficines.

«Sempre hem apostat per estar a prop del client, i això és el que ens ha diferenciat de la competència», declaraven fa un any a la Vanguàrdia Marc i Alex Sanabras, Director de Desenvolupament Corporatiu i Director General de Marlex, respectivament.

Fins ara la seva estratègia de negoci s'ha focalitzat a Catalunya, tot i que fa un any també contemplava entrar al mercat de València i el País Basc. Finalment, el salt ha estat directament a la capital de l'Estat amb l'obertura d'aquestes cinc noves seus.

El 75% de l'activitat prové de serveis d'ETT i el 25% de la selecció de càrrecs intermitjos per a empreses. El seu objectiu, si la crisi ho permet, és arribar a una quota demercat del 20% a Catalunya.