El pla de rescat al turisme i l'hostaleria indigna les empreses del sector

El Consell de Ministres ha aprovat l'anhelat pla de rescat per al turisme, l'hostaleria i el comerç amb una gran absència, la de les ajudes directes, que tant ha demanat el sector. En el seu lloc: rebaixes en el lloguer dels locals, una nova partida de crèdits ICO, moratòries d'impostos o l'ajornament en el pagament de les cotitzacions.

Mesures totes elles molt reclamades, però «insuficients» per als potencials receptors davant la inexistència d'injeccions de diners, com ha passat en altres països com França i Alemanya.

Sense turistes estrangers (2020 tancarà amb prop de 20 milions, després dels gairebé 84 milions de 2019) i amb molts hotels, bars i restaurants tancats, molts davant la falta d'aquesta demanda i altres per les restriccions imposades per les autoritats, el sector urgeix mesures més efectives.

Ahir la plataforma Junts per l'Hostaleria (formada per FIAB -indústria alimentària-, AECOC -distribució- i Hostaleria d'Espanya) va demanar ajudes directes per a bars i restaurants, igual que ha passat en altres països. I la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), va exigir??mesures «amb caràcter immediat per evitar la destrucció massiva d'ocupació».

Segons xifres d'Hostaleria d'Espanya, a finals d'aquest any (en una setmana) podrien tancar definitivament prop de 100.000 bars i restaurants, és a dir, un 40% del total si no es disposa d'ajudes. L'executiu fa mesos que anuncia que a l'hivern hi hauria un «pla de rescat» per al sector, més enllà de les mesures posades en marxa durant el confinament, quan tots els establiments havien de romandre tancats. No obstant això, el pla anunciat es va quedar molt curt, segons el parer dels seus potencials receptors.

Tant, que hotelers van llançar un avís a les administracions: «Tenim un pacient greu a l'UCI i necessitem un pla de rescat, no mesures de suport».

«Aquesta és la forma d'expressar les ajudes directes que té el Govern d'Espanya, una administració que no té una proximitat que permeti donar un xec a milers de negocis distribuïts per tota la geografia (...) El xec ho fem arribar amb exempcions, reduccions en la quota a la Seguretat Social o exempcions de pagament de tributs o la renda de l'arrendador», va defensar la ministra portaveu i titular d'Hisenda, María Jesús Montero.

Ella va ser l'encarregada de desgranar el paquet de mesures en la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres davant l'absència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que es troba en quarantena després del contacte estret amb un cas de covid-19.

En una trobada posterior amb mitjans de comunicació, Maroto va afegir que dilluns que ve 28 mantindrà una reunió amb comunitats autònomes en el qual podrien sorgir mesures addicionals de caràcter regional. Des de la patronal d'hostaleria (Hostaleria d'Espanya) fins a la del petit comerç (Confederació Espanyola de Comerç) van lamentar que el pla no hagi estat més ambiciós. «Trobem a faltar mesures més específiques per a un sector que és el més afectat per la crisi», van criticar les agències de viatges (Confederació Espanyola d'Agències de Viatges).

El pla de Govern té un cost estimat en 4.220 milions d'euros, segons l'executiu. No obstant això, la major part d'aquests diners correspon a mecanismes de finançament i l'única gran partida d'ajudes pròpiament dites és l'augment de la reducció en la tributació per mòduls de l'IRPF de l'5% al 20% amb caràcter general i fins al 35% al canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) per al quart pagament fraccionat de 2020 i per al primer pagament de 2021, estimat en 117 milions.

A més, es permetrà ajornar sis mesos el pagament d'impostos del primer trimestre per a pimes i autònoms amb tres mesos de carència fins a un màxim de 30.000 euros (2.600 milions d'euros) i es crea una nova línia de crèdits ICO específica per a pimes i autònoms del sector turístic, hostaleria i «activitats annexes». La mesura estrella, sense cost estimat per a les arques públiques, passa per alleujar la despesa en lloguers amb una rebaixa obligatòria en el cas que pertanyin a grans forquilles, com ja s'havia anunciat. És a dir, aquells propietaris de més de 10 immobles disposen de set dies per decidir si opten per reduir en un 50% la renda o realitzar una moratòria en el pagament mentre duri l'estat d'alarma.