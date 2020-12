Empresaris reclamen compensacions contra les mesures «contradictòries»

La plaça Independència de Girona amb els locals tancats per les restriccions.

La Plataforma d'Empresaris Afectats PEACovid-19 va presentar dimarts davant l'Administració General de l'Estat una reclamació de compensacions per les «mesures contradictòries i perjudicials» del Govern arran de la crisi per la pandèmia de coronavirus, van informar fonts de l'associació a Europa Press.

Empresaris de tot Espanya, entre els quals n'hi ha de les comarques gironines, inicien així un camí que pot acabar al Tribunal Suprem (TS) per la via contenciosa-administrativa, i que comença ara amb una reclamació per responsabilitat patrimonial.

Les mateixes fonts van explicar que la reclamació presentada no concreta una xifra, però que, tenint en compte les empreses adherides per la plataforma fins ara, pot rondar els 100 milions d'euros, tot i que la xifra pot dependre del total d'empreses que puguin adherir-se.

Segons PEACovid-19, el Govern no ha buscat el pacte ni ha exigit mesures de seguretat, sinó que els ha obligat a tancar, amb les pèrdues que «això ha suposat».

Consideren que «el Govern espanyol és el primer i últim responsable d'aquest tancament que (els empresaris) consideren injust, que els ha obligat a mantenir despeses fixes amb la persiana abaixada i que els ha deixat mesos sense vendes, a més de la pèrdua i destrucció de milers de llocs de treball».

Activitats perjudicades

Asseguren que el nombre de concursos de creditors i els tancaments definitius de negocis no cessen, de manera que la demanda pretén rescabalar les activitats perjudicades: despeses fixes suportades i beneficis no generats, així com tota la responsabilitat patrimonial i lucre cessant.

La plataforma ha signat un acord amb entitats de diferents sectors econòmics (entre els quals l'oci nocturn), que en el seu conjunt representen més de tres milions de negocis, asseguren.

Aquest sector està representat per la patronal estatal Spain Nightlife i les seves associacions adherides, com la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), el Cercle d'Empresaris del Sud de Tenerife (Cest), Oci d'Eivissa, la Federació d'hostaleria de València (FEHV) i el Cercle d'empresaris d'Oci Nocturn de Madrid (Ceonm).

Segons la plataforma, les activitats econòmiques implicades engloben autònoms, pimes, empreses, i els treballadors representats pertanyen a sectors diversos (com cinemes, bars, perruqueries, discoteques, taxis, escoles de ball i tallers mecànics), i estan repartits per Espanya (Madrid, Barcelona, ??Santiago, Mallorca, Burgos, Gijón, Alacant, València, Sevilla, Almeria, Girona, Tarragona, Canàries i altres províncies.

Ahir el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar la nova línia d'avals per a l'hostaleria, comerç i turisme, que està dotada amb 500 milions d'euros i ofereix una garantia de fins al 90%.

Aquesta nova línia d'avals, que va aprovar dimarts el Consell de Ministres dins del pla de rescat del sector Horeca, permetrà obtenir finançament a empreses molt afectades per la crisi, com les agències de viatges, el transport discrecional i el sector de l'allotjament, en incrementar-se la garantia pública dels avals en 10 punts respecte a la línia ICO COVID-19.

Segons va destacar el Govern espanyol aquesta setmana, les línies d'avals alliberades pel Ministeri d'Afers Econòmics estan entre «les més reeixides de la Unió Europea».