Exportar des de casa

La pandèmia ha obligat a afrontar la internacionalització de les empreses amb noves estratègies. L'oficina de promoció de productes alimentaris catalans, Prodeca, ha organitzat durant quatre setmanes trobades telemàtiques del sector Fine Food, el delicatessen del sector de l'alimentació, amb empreses de Corea i Taiwan. En total, nou empreses catalanes, quatre de Corea i quatre de Taiwan. Més de 40 reunions, en les quals es presenten els productes davant distribuïdors i majoristes, en aquesta ocasió per videoconferència.

«Era la primera vegada que organitzàvem trobades d'aquest tipus i de fet les empreses coreanes i taiwaneses eren reticents, en entendre culturalment que qualsevol acord comercial necessita un vincle personal per ser tancat», explica Maria Camino, responsable de Fine Food de Prodeca. L'estratègia de mediació seguida per Prodeca va ser enviar productes amb antelació per a la reunió i donar protagonisme a un consultor mediador en les trobades. Totes les reunions per videoconferència són en anglès o amb traductor. «Almenys dues empreses ja han tancat acords», assegura Camino, quelcom destacable, ja que en la batalla exportadora no és estrany que les negociacions i els tràmits burocràtics relacionats amb l'exportació durin fins a un any abans de fructificar. I abans de les entrevistes, dos mesos de preparació d'aquestes per part de Prodeca. Les empreses catalanes que han participat en aquestes trobades han estat Bombons Cudié, Espinaler, Set & Ros, Priordei, Anela Fruits, Sant Aniol, Vichy Catalán, Laumont i Domenio Wines.

Per als responsables d'Espinaler, la trobada ha estat un èxit i potencia la vocació exportadora de l'empresa. Aquesta firma catalana està especialitzada en salses i conserves i ja té presència a Taiwan, però pretén obrir-se camí en el complex mercat de Corea. Amb una facturació de l'ordre dels 20 milions d'euros i la vocació que el 30% de les vendes provinguin de l'estranger, les exportacions de la firma creixeran aquest any al voltant del 55%. «El problema és que les conserves no es veuen encara com un producte gurmet a altres països, quelcom que els grans xefs europeus estan ajudant a canviar», explica Dolors Bosch, responsable d'exportacions d'Espinaler. «El gran avantatge és que una conserva es pot guardar 6 anys sense pèrdua de qualitat», afegeix. Per a Espinaler, exportar és un procés lent que s'ha de planificar davant la diversitat de tràmits que cal afrontar.

Una altra firma que va participar en la recent ronda de negociacions és Set & Ros, una empresa productora d'oli d'oliva d'alta qualitat. És una d'aquelles firmes productores d'oli de diverses varietats que ha passat de gestionar les seves 97 hectàrees repartides pel Penedès i l'Alt Camp a comercialitzar internacionalment la seva producció. El 85% del que produeix es destina a l'exportació. «El gran problema de l'oli és que el consumidor espanyol no vol pagar més per un producte prèmium, cosa que obliga a fixar-se en altres mercats», reconeixen a l'empresa. Set & Ros ven especialment a Bèlgica, Rússia i Moldàvia, i produeix, amb el seu sofisticat molí de tecnologia italiana que permet una acidesa de 0,1º, per a marques de Suïssa i dels EUA. Els seus clients directes són especialment hotels de prestigi, però també les ambaixades espanyoles o clients directes a través del web. Per a aquest productor de delicatessen, la clau de les trobades amb empreses de Corea i Taiwan ha estat l'intercanvi d'informació previ i l'enviament del producte perquè poguessin valorar les seves característiques organolèptiques.

En el context de pandèmia actual i a causa de les restriccions de mobilitat internacional, Prodeca ha plantejat aquesta trobada amb operadors asiàtics de manera telemàtica. Amb l'assessorament de dues consultores especialitzades en els mercats de destí, els responsables comercials de les firmes asiàtiques han pogut veure, tocar i degustar els aliments, salvaguardant el contacte directe de les trobades presencials i traslladant el valor afegit pel que fa a gust, olfacte i disseny dels productes.

El sector Fine Food és un segment clau en la indústria agroalimentària catalana. Comprèn una àmplia diversitat de categories d'aliments i begudes i la seva diferenciació procedeix d'una qualitat superior, una cadena de vendes exclusiva, un embalatge sofisticat i distintiu, i d'una història pròpia arrelada. Amb un volum de negoci anual de gairebé els 11.000 milions d'euros a l'any i més de 1.700 indústries, el sector Fine Food català compta amb una estructura molt sòlida i competitiva. Sumant l'oli d'oliva (que per definició formaria part de el sector però que compta amb entitat pròpia), supera els 13.000 milions d'euros i unes 1.900 empreses.