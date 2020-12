Gràcies, agricultors i ramaders

En aquest any marcat per la pandèmia global de la COVID-19, el sector agroalimentari ha estat capaç de mantenir el proveïment durant l'estat d'alarma, tot i les condicions tan difícils que s'estaven vivint. Això ha estat possible gràcies al compromís de tots els agents de la cadena agroalimentària, des de la producció, processat, empreses de subministraments, transport i logística, fins a la distribució. Des dels organismes que presideixo ens sumem a l'agraïment general de la societat, i felicitem a tots i cada un dels treballadors d'aquest sector, el nostre sector, per la seva dedicació al llarg d'aquests mesos.

La crisi de la COVID-19 ha generat un augment de les exigències per part del consumidor d'aliments més segurs i saludables, com ara les fruites i hortalisses. Perquè la seva comercialització funcionés amb la major normalitat possible, les empreses subministradores de tecnologies i serveis s'han hagut d'adaptar a la nova realitat. S'ha augmentat el consum d'envasos per garantir més seguretat alimentària; s'han creat mètodes d'assistència tècnica en línia per evitar els contactes personals; s'han adaptat els protocols per garantir la seguretat dels consumidors i treballadors, la vulnerabilitat durant la pandèmia ha estat objecte de nombroses informacions. Paral·lelament s'han accelerat tendències sobre les formes en què ens abastem i informem. Segons alguna consultora, les compres en línia d'aliments en aquest període han arribat a un milió de llars, amb un creixement del 86%.