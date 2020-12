La liquidació de la «taxa Tobin» s'iniciarà al febrer, i la de la «taxa Google», a l'abril

La liquidació del nou impost sobre les transaccions financeres, conegut com a «taxa Tobin», començarà el pròxim 22 de febrer de 2021 i es durà a terme de manera mensual al voltant del dia 20 de cada mes, segons el calendari del contribuent del 2021 publicat per l'Agència Tributària i recollit per Europa Press. D'aquesta manera, el dia 22 de febrer es liquidarà l'impost corresponent a gener i així successivament tots els mesos de l'any fins a finalitzar l'exercici, atès que la seva liquidació és mensual.

Al seu torn, la liquidació del nou impost sobre determinats serveis digitals, conegut com a «taxa Google», començarà el pròxim 30 d'abril sobre el període corresponent al primer trimestre de l'any, ja que el pagament d'aquest tribut serà trimestral. El segon trimestre es liquidarà el 2 d'agost i el tercer trimestre, el 2 de novembre, de manera que per al quart trimestre caldrà esperar ja als primers mesos de 2022.

Tots dos impostos, que entraran en vigor l'1 de gener de 2021, aportaran a les arques públiques, d'acord amb les estimacions del Govern, uns 1.800 milions d'euros. En concret, amb la «taxa Tobin» el Govern preveu recaptar 850 milions d'euros anuals, en gravar amb un 0,2% les operacions d'adquisició d'accions emeses a Espanya d'empreses cotitzades amb una capitalització borsària sigui superior a 1.000 milions d'euros.