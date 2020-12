Llagurt es reinventa per superar la COVID

Llagurt està en ple procés de reinvenció. La cadena gironina de iogurteries no s'ha quedat de braços creuats esperant el tsunami de la COVID i ha optat per surfejar totes les seves onades buscant la millor manera de mantenir el negoci dempeus en aquests temps catastròfics per al comerç.

La companyia que lideren Ingrid Rahola i Glòria Salomó ha engegat en el seu desè any d'existència un seguit de mesures a curt i mitjà termini per adaptar la seva activitat a la nova normalitat. Un pla de xoc que aposta per la venda a domicili, la presència a les xarxes, la diversificació dels seus productes i l'obertura de nous canals de venda.

El primer pas va ser sortir de la botiga. Just després del confinament de la primavera Llagurt va començar a portar per primera vegada en la seva història els seus productes a les llars dels consumidors. Van fer una llista d'una vintena de municipis propers a la ciutat de Girona (Cassà de la Selva, Llagostera, Bordils, etc.) i van fixar un repartiment cada 15 dies o tres setmanes. La mesura va donar els seus fruits, sobretot en aquelles llars amb mainada. «Repartim a unes 300 famílies. Fem una crida via WhatsApp, difonem díptics als pobles i ho anunciem a Instagram. És una mesura COVID, i la veritat és que ha anat molt millor del que esperàvem», explica Rahola.

Fins ara la companyia no havia necessitat les xarxes socials per créixer, però els mesos de tancada van fer veure a les seves responsables la importància dels canals virtuals. «Al maig teniem 1.700 seguidors, no hi donàvem importància. En mig any hem fet una apretada fins arribar als prop de 5.000», diu Rahola, que tanmateix ressalta que ho fan «amb seny». Llagurt està molt més present a internet i utilitza aquest canal per fer promocions de sortejos i aliar-se amb influencers com Long Lixue, Ferrandix, Annersite, Ariadna Gasull i un llarg etcètera.

La cerca de nous canals de venda els ha portat aquesta setmana a fer un aterratge valuós amb l'entrega de 500 racions del seu Llagurt gelat amb fideus de colors a l'escola Maristes, la primera vegada que el seu producte posa un peu a les escoles.

Una altra mesura COVID de Llagurt ha estat la d'oferir vals regal, una via de negoci clàssica que no obstant, els ha ajudat a tenir liquidesa en moments de tancaments i restriccions.

A més, han optat per incloure els vals en altres comerços de proximitat. «És bo veure aquest sentiment d'unió, que tots som iguals. No hi ha competència. Són gent que no conec, però veig que ho fan bé, que aprecien el que fan.

Però segurament un dels moviments més agosarats ha estat l'aposta per fer més obertures en plena pandèmia. Aquest 2020 s'han inaugurat més punts de venta Llagurt del que és habitual. Nous punts a Barcelona, Tarragona, Pals, Blanes o Besalú. Això ha generat una simbiosi amb autònoms per tal que poguessin autoocupar-se o obtenir una rendabilitat extra als seus ingressos mensuals. Noves obertures en formats de carro, quiosc o botiga, opció que després d'un estudi minuciós es considera la millor opció. «Llagurt és un projecte a llarg termini, volem créixer conscientment», remarca.

Una altra carta que ha decidit jugar Llagurt ha estat la dediversificar els seus productes i serveis. Aquest any han arribat a acords de col·laboració amb entitats que treballen amb persones discapacitades i amb risc d'exclusió social com ara la Fundació Onyar, Ramon Noguera, Sant Tomàs o Can Moragues entre d'altres, per oferir els seus productes als punts de venda de Llagurt. Aquesta vessant social també els ha servit per engegar un projecte de consultoria de responsabilitat social per a empreses. «Ja hem començat a treballar amb empreses com Dibosch, Mimasa, Cafès Cornellà, Rigau Serralleria, són empreses on la gerència té aquesta sensibilitat», assegura Rahola, que afegeix que hi ha un aspecte que de l'empresa que no han canviat:«La qualitat segueix essent la mateixa. El iogurt és ecològic, de la granja La Selvatana de Campllong, i la llet prové de la granja Mas Colomer d'Esponellà».