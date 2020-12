El sector TIC a Catalunya, immune a la covid-19: l'ocupació creix un 19,1%

El sector tecnològic resisteix l'embat de la crisi del coronavirus. El nombre d'ocupats en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha crescut un 19,1% interanual a Catalunya en el tercer trimestre, segons dades de l'enquesta de població activa publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquestes xifres disten de la mitjana registrada a l'Estat, amb un descens del 0,9%. "Una part del creixement a Catalunya s'explica per com les empreses d'innovació tecnològica han ajudat a fer front a la pandèmia. L'altra, té a veure amb la naturalesa de Barcelona com a principal pol tecnològic del sud d'Europa", assegura el director de talent digital de Mobile World Capital Barcelona, Jordi Arrufí, en declaracions a l'ACN.

En termes generals, la crisi del coronavirus ha tingut un impacte positiu des del punt de vista de l'ocupació en el sector tecnològic. Aquest mercat ha hagut de donar resposta a les necessitats provocades per la pandèmia, des de la implementació del teletreball o la prestació de serveis en línia, fins a aspectes dels camps de la Intel·ligència Artificial, Big Data o ciberseguretat. "Aquesta situació ha requerit més professionals tecnològics", reconeix Arrufí.

Per a Ocado Technology, fundada l'any 2000, el coronavirus ha estat un "accelerador" de les tendències registrades fins ara. L'empresa ofereix solucions tecnològiques per a supermercats com, per exemple, l'automatització dels centres de distribució, comerç electrònic o entrega a domicili. "El creixement del sector ha tingut un impacte en la quantitat d'empleats", assegura el director de la companyia a Barcelona, Guillem Vila.

L'empresa té 2.000 treballadors a tot el món, 150 dels quals estan a Barcelona. Per al 2021, la companyia preveu contractar 500 empleats més, bàsicament enginyers de 'software' i 'product managers'. D'aquests, prop d'un centenar treballaran des del centre de desenvolupament tecnològic de la capital catalana.

L'aposta de l'empresa per la ciutat s'explica per dos motius. "És un dels 'hubs' tecnològics més importants d'Europa i un gran espai per atraure talent internacional", afirma Vila. A més, la capital catalana està molt "ben valorada" en l'àmbit tecnològic al mercat espanyol. Ocado Technology té set centres de desenvolupament tecnològic al món. Un d'aquests està ubicat a Barcelona, un altre a Bulgària, dos a Polònia i els altres tres, a Anglaterra.

Les 'deep tech', dedicades a impulsar la innovació de les empreses a través de millores en els processos de digitalització de les cadenes de producció, també han generat ocupació durant la pandèmia. "Els nostres socis han creat trenta llocs de treball des de març fins ara", assegura la mànager de comunicació i projectes de Secpho, Elisenda Lara. El clúster d'innovació, amb seu a Barcelona, està format per més de 150 empreses, centres tecnològics i grups d'investigació.

Les companyies proveïdores de serveis per a empreses d'automoció, aeronàutica o tèxtil han estat les més perjudicades. "Són sectors que han estat afectats de ple i han aturat les inversions en innovació", afirma la responsable d'innovació del clúster, Rosa M. Sánchez. En canvi, les empreses dedicades a la digitalització de la indústria, l'alimentació o la salut han augmentat la seva aposta per aquest servei.

AsorCAD Engineering es dedica a l'escaneig i impressió 3D. En els primers mesos de la pandèmia, la caiguda de la facturació va ser "brutal" i l'empresa es va veure obligada a presentar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de mitja jornada per a tota la plantilla.

En paral·lel, l'empresa va començar a col·laborar de manera altruista amb l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per fer recanvis de material sanitari amb impressió 3D. "No ens va portar diners, però ens va salvar la vida", afirma el conseller delegat de la companyia, Antonio Sánchez. Arran d'aquesta col·laboració, l'empresa ha rebut altres projectes del sector sanitari i ha potenciat la vertical de medicina.

AsorCAD va facturar 1,7 milions d'euros el 2019 i preveia un creixement d'entre el 15% i el 20% per al 2020. La irrupció de la pandèmia va truncar els plans de la companyia, que va estimar un descens dels ingressos del 40% per a aquest any.

Tot i això, el desenvolupament de noves àrees de negoci i l'impuls de la digitalització els han permès recuperar-se i, en els últims mesos de l'any, han registrat un repunt de l'activitat. Ara, la companyia preveu tancar l'any amb una facturació de gairebé 1,3 milions d'euros, un 20% interanual menys. L'empresa va finalitzar l'ERTO a finals d'octubre i recentment ha incorporat una nova persona a l'equip.

El creixement de l'ocupació en el sector tecnològic és, precisament, un dels principals reptes d'aquest sector. "El mercat és extremadament competitiu i falta talent", explica el director d'Ocado Technology a Barcelona.

"La gran paradoxa és que, en un context on es destrueixen llocs de treball, hi ha escassetat de perfils tecnològics", explica el director de talent digital de Mobile World Capital Barcelona. Com a solució, Arrufí planteja l'atracció d'empleats d'altres economies, la generació de talent "de base" a través de l'impuls de vocacions tecnològiques o científiques i el "reciclatge" de professionals.

"El gran repte és aconseguir que els treballadors de sectors en plena transició digital, com l'automoció o la banca, continuïn en el sector desenvolupant un rol digital", proposa.

Barcelona està en un moment d'expansió "molt gran en l'àmbit tecnològic", segons el director d'Ocado Technology a Barcelona i, com a tal, és una ciutat amb una gran capacitat per atraure talent internacional.

Entre març i maig la contractació de professionals d'altres països es va aturar per la "incertesa" provocada per la pandèmia, segons el director de talent digital de Mobile World Capital Barcelona. Després de l'estiu, el mercat local es va recuperar i les empreses van mantenir les ofertes internacionals, però per treballar en un entorn remot. De moment, la majoria de companyies ofereixen un lloc a distància de manera temporal, amb perspectives d'incorporar el treballador presencialment a Barcelona un cop es recuperi la normalitat.

Tot i la consolidació de la capital catalana com a 'hub' tecnològic, Barcelona ha perdut interès pels inversors. "Volen invertir en indústria 4.0 i tecnologia aplicada al món de la salut, entre altres. En la nostra economia, aquests sectors no han tingut tant pes com haurien", reconeix Arrufí. Tot i haver posicionat alguns unicorns a escala internacional, com és el cas de Glovo, el directiu de Mobile World Capital Barcelona afirma que ara cal apostar per una innovació "més disruptiva".

Per a Secpho, un dels principals objectius de les empreses d'innovació tecnològica ha de ser combinar l'aposta per la digitalització amb la sostenibilitat. "Vincular innovació tecnològica amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és un repte claríssim", ha manifestat la responsable d'innovació del clúster.

Rosa M. Sánchez té unes perspectives molt bones per a les empreses de 'deep tech', ja que considera que l'impuls de la innovació és l'única via per aconseguir una economia competitiva. Tot i això, insisteix en la importància d'anar un pas més enllà. "La innovació tecnològica tindrà èxit en la mesura que sigui ètica", conclou.