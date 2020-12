L'exportació de carn es desploma a l'octubre per les restriccions a la UE

Les restriccions per la segona onada de la pandèmia han colpejat durament les exportacions gironines, l'únic sector de l'economia que fins ara resistia els efectes de la COVID. La venda de carn a l'exterior, punta de llança de l'exportació de la província, va tancar el mes d'octubre amb un volum de 194 milions d'euros, 15 milions menys que el mateix mes del 2019. Es trenca així una dinàmica positiva que havia anat fent camí des del confinament de la primavera i que havia permès la recuperació de les vendes exteriors i fins i tot una millora respecte de l'any anterior.

La davallada de l'octubre s'explica per la caiguda de les exportacions a Europa, el principal mercat de les càrnies gironines. Les mesures dels estats per pal·liar els efectes del cornavirus han llastat els negocis estrangers.

En total, als països de la UE les empreses exportadores de carn van facturar 104,3 milions d'euros, 26,8 milions menys que en el mateix període de 2019. La caiguda de vendes la lidera França, el principal client de les càrnies gironines. Les exportacions al país veí van caure un 21,7%, passant d'obtenir 35,6 milions el 2019 a facturar-ne 26,3 el desè mes del 2020. També a Itàlia es va col·locar menys producte, passant d'11,8, a 8,4 milions d'euros. Al Regne Unit la caiguda va ser d'1,9 milions d'euros amb una facturació de 8,2 milions d'euros aproximadament. Alemanya va patir una davallada que es pot extrapolar al conjunt del continent europeu. En aquest sentit, també a l'Europa de l'Est i a Rússia les vendes van recular força, si bé allà el volum és menor.

El que va impedir que la contracció fos més elevada va ser el mercat xinès. Les vendes al gegant asiàtic van seguir augmentant a un ritme exagerat, passant de 67 a 84 milions d'euros, gairebé 20 milions de diferència que, juntament amb una pujada als EUA, ajuden a mitigar la reculada a nivell europeu.

En general, les exportacions gironines van caure un 6,2% a l'octubre, amb 532,4 milions d'euros en un context de davallada general a Catalunya, on van enfonsar-se un 7,1%. Les comarques gironines són, juntament amb les de Tarragona, les que tenen un descens per sota de la mitjana catalana, però les xifres, si es comparen amb el mateix mes de l'any passat, suposen 32,2 milions menys (l'octubre del 2019 les exportacions es van enfilar fins als 567,6 milions). Segons va informar ACN, en el que portem d'any, el descens se situa en el 0,4% amb 4.750,3 milions d'euros. Malgrat les xifres, el sector carni continua liderant les vendes a l'exterior amb 176,5 milions durant el mes d'octubre, un 8% menys que l'any passat. Entre gener i octubre, el sector carni ha exportat per valor de 1.535 milions.

Dins del sector agroalimentari, les càrnies segueixen liderant les vendes durant el mes d'octubre. En segon lloc hi ha el sector de la maquinària, que durant el mes d'octubre ha fet exportacions per valor de 39,4 milions d'euros, un 18,3% menys que durant el mateix període de l'any passat (48,2 milions). En l'acumulat de l'any, les vendes de maquinària a l'exterior han sumat 372,1 milions.

Els productes farmacèutics són el tercer sector, amb 36,1 milions durant el mes d'octubre i 356,7 milions en l'acumulat de l'any.

Com passa amb les càrnies, França continua liderant el rànquing general. Les empreses gironines han facturat 117,9 milions durant el mes d'octubre en aquest país. La xifra, però, està per sota dels 126,2 milions que va facturar-hi durant el mateix mes de l'any passat. Qui ha experimentat un augment més important en volum d'exportacions és la Xina, on a l'octubre del 2019 es va exportar per valor de 75 milions i aquest any, se n'han fet per valor de 95,8 milions (la major part, carn), un gairebé un 22% més. Itàlia, Alemanya i Portugal tanquen el rànquing de mercats amb més exportacions gironines.

El tràfic total de mercaderies al Port de Barcelona s'ha incrementat un 13% al novembre en relació amb el mateix mes de l'any passat, quan encara no havia arribat la pandèmia, amb 5,6 milions de tones. D'aquesta manera, es capgira la tendència negativa dels darrers mesos després de l'impacte de la covid-19 en els intercanvis comercials. Segons el port de Barcelona, destaca el comportament que han tingut els contenidors, amb un increment del 24% durant el mes passat, fins als 302.889 TEU (unitat de mesura equivalent a un contenidor), xifra que suposa un increment del 3,2% respecte el novembre del 2019. En aquesta partida, destaquen les exportacions, amb 69.156 TEU, amb un 11,5%. Pel que fa als contenidors plens de trànsit, aquests s'han incrementat en l'últim mes un 59%, registrant un moviment de 113.682 TEU.

En les xifres acumulades de l'any, però, encara es troba en xifres negatives respecte els onze primers mesos del 2019. Concretament, va sumar 53,4 milions de tones, un 14,7% menys que en el mateix període de l'any anterior. La caiguda acumulada del tràfic total fins a l'octubre era del 17%.

Pel que fa als contenidors, entre gener i novembre han passat per les terminals del Port de Barcelona un total de 2,7 milions de TEU, el que suposa un descens del 13,9%. Els contenidors plens sense trànsits sumen 1,24 milions de TEU (-7,3%). En aquest cas, s'ha de destacar el bon ritme de les exportacions que, amb 656.273 TEU, es mantenen en els mateixos registres que l'any 2019. Aquestes dades demostren, sens dubte, la bona feina i resiliència de la indústria del hinterland del Port de Barcelona. D'altra banda, els sòlids a granel han sumat 3,6 milions de tones en el que va d'any.