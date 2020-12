L'ocupació al sector TIC a Catalunya va créixer un 19,1% el tercer trimestre

El sector tecnològic resisteix l'embat de la crisi del coronavirus. El nombre d'ocupats en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va créixer un 19,1% interanual a Catalunya el tercer trimestre, segons dades de l'enquesta de població activa publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquestes xifres són molt diferents a la mitjana registrada a l'Estat, que suposa un descens del 0,9%. «Una part del creixement a Catalunya s'explica per com les empreses d'innovació tecnològica han ajudat a fer front a la pandèmia. L'altra, està relacionada amb la naturalesa de Barcelona com a principal pol tecnològic del sud d'Europa», assegura el director de talent digital de Mobile World Capital Barcelona, Jordi Arrufí.

En termes generals, la crisi del coronavirus ha tingut un impacte positiu des del punt de vista de l'ocupació en el sector tecnològic. Aquest mercat ha hagut de donar resposta a les necessitats provocades per la pandèmia, des de la implementació del teletreball o la prestació de serveis en línia, fins a aspectes dels camps de la Intel·ligència Artificial, Big Data o ciberseguretat. «Aquesta situació ha requerit més professionals tecnològics», reconeix Arrufí.

Per a Ocado Technology, fundada l'any 2000, el coronavirus ha estat un «accelerador» de les tendències registrades fins ara. L'empresa ofereix solucions tecnològiques per a supermercats com, per exemple, l'automatització dels centres de distribució, comerç electrònic o entrega a domicili. «El creixement del sector ha tingut un impacte en la quantitat d'empleats», assegura el director de la companyia a Barcelona, Guillem Vila. L'empresa té 2.000 treballadors a tot el món, 150 dels quals són a Barcelona.