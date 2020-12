Milers de camions ja han creuat el canal de la Mànega

Milers de camions ja han tornat al continent europeu des de Gran Bretanya després que els seus conductors fossin sotmesos a proves ràpides per detectar el coronavirus, encara que l'operació continua, ja que molts segueixen esperant, segons el Govern britànic.

El ministre britànic de Transports, Grant Shapps, va assenyalar ahir a Twitter que l'antic aeroport de Manstom, on milers de vehicles esperaven encara divendres estacionats per poder creuar el canal de la Mànega, ja s'ha buidat, fet pel qual va demanar als transportistes que no es dirigeixin més cap allà. Shapps va explicar s'han realitzat fins al moment un total de 15.526 proves de covid-19 a camioners, de les quals 36 han donat positiu (un 0,23%) i estan sent verificades.

Segons la corporació pública BBC, un total de 8.500 camions han creuat des de dimecres el continent europeu, ja sigui a través de l'eurotúnel o dels ferris que surten de Dover, mentre que 1.600 continuen encallats a l'illa. Uns 1.100 militars s'han desplegat a la zona per practicar les proves de coronavirus sense les quals els camioners no tenen permís per creuar el canal i entrar a territori francès.

Diumenge passat, França va tancar durant 48 hores les seves fronteres als transportistes i viatgers procedents de l'illa quan es va anunciar la propagació al Regne Unit d'una nova variant, suposadament més contagiosa, del virus.

Segons la patronal espanyola de transportistes Fenadismer, milers de camions continuen atrapats al Regne Unit i molts d'ells no tornaran a Espanya fins a Cap d'Any. «Milers de camions espanyols i de la resta d'Europa continuen atrapats a la ´ratera' en què s'ha convertit el Regne Unit 6 dies després del tancament de la frontera decretat per França, i al ritme actual de sortida de transportistes que s'està produint per la desastrosa operativa logística posada en marxa pel Govern britànic, molts compatriotes no arribaran a Espanya fins a Cap d'Any», va denunciar la Federació, tot afegint que el servei ferroviari d'Eurostar perquè els camions puguin creuar el Canal està operant a menys del 50% de la seva capacitat, de manera que els transportistes que arriben a Calais han d'esperar diverses hores per embarcar en un els trens llançadores.

Fenadismer va advertir d'un possible nou col·lapse per accedir a Regne Unit a partir de l'1 de gener amb l'establiment de controls duaners per l'acord post-Brexit.