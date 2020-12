El 50% dels joves espanyols no disposen d'estalvis per fer front a l'entrada d'un pis

El 50% dels joves no disposen d'estalvis suficients per fer front al 20% de l'entrada que no finança la banca, segons es desprèn de l'estudi Joves i Habitatge 2020 fet per Aedas Homes, que ha identificat quins són els principals obstacles als quals aquest col·lectiu ha de fer front quan volen adquirir un habitatge.

En concret, apunta que «el gran problema dels joves que volen comprar un habitatge i que disposen de capacitat de pagament per fer front a una hipoteca és la manca d'estalvi previ per a l'entrada».

A més de l'estalvi, segons l'estudi, altres grans impediments dels joves a l'hora d'adquirir un habitatge són que el 18,1% diu no comptar amb suficient estabilitat econòmica o no tenir feina, que el 16% al·lega que prefereix no fer aquest pas per la incertesa econòmica, que el 10,5% pensa que els preus baixaran i que el 9% diu que no té clar quina casa necessitaria o en quina zona.

Segons dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de mitjana, els joves espanyols que estan pensant d'adquirir un habitatge han aconseguit estalviar 12.758 euros, un import que suposa només el 37% de l'estalvi necessari per fer front al pagament de l'entrada d'un habitatge, que de mitjana frega els 34.194 euros.

Per comunitats, els joves d'Aragó són els més preparats per fer front a aquesta entrada, segons Aedas, ja que disposen d'uns 17.245 euros d'estalvis dels 26.162 necessaris. Per darrere d'ells hi hauria els d'Astúries (14.648 euros de 23.766) i els de la Comunitat Valenciana (13.768 de 24.798 euros).

No obstant això, destaquen els joves de Balears per ser els que menys estalvis tenen respecte a l'entrada necessària per adquirir un habitatge (14.150 davant dels 64.732 euros necessaris). El segueixen els de La Rioja (5.929 euros estalviats dels 26.191 euros que demanen) i els del País Basc, que tenen uns estalvis de 10.625 euros, mentre que l'entrada se situa en els 44.303 euros.

D'altra banda, l'estudi també assenyala l'escàs nivell d'estalvi disponible entre els joves que volen comprar un habitatge en funció de la seva forma de vida. De fet, els que resideixen de lloguer amb la seva parella tenen 15.901 euros estalviats de mitjana, els que viuen amb els pares, 9.848 euros; els que comparteixen pis amb amics, 9.199 euros; i els que viuen sols de lloguer, 8.825 euros. L'estudi també estableix que el 59,7% dels enquestats admet que la seva família no podria ajudar-lo.