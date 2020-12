Els túnels de Castellbisbal i licitar el canvi de via Castelló-Tarragona, objectius al Corredor Mediterrani per al 2021

El comissionat del govern espanyol per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha detallat els sis objectius al Corredor Mediterrani per al 2021, dos dels quals a Catalunya: els túnels de Castellbisbal i la licitació del canvi d'ample de via en el tram Castelló-Tarragona. Els altres quatre objectius, segons Boira, serien la connexió Monforte-Oriola, la connexió Moixent-La Encina, la renovació del tram entre Algesires-Bobadilla (Setenil i Jimena de la Frontera) i els estudis informatius del túnel i la doble plataforma a València-Castelló. El comissionat ha destacat que el 2020 tot i ser un any negatiu "en molts aspectes" s'han aconseguit fites com la variant de Vandellòs, el túnel de Martorell o l'accés al port de Cartagena.