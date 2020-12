Competència veu concessions irregulars de crèdits ICO

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) prossegueix la seva recerca a diverses entitats financeres per determinar si les seves conductes a l'hora de concedir crèdits ICO COVID suposen actes deslleials.

En concret, l'organisme presidit per Cani Fernández ha continuat rebent queixes i consultes relacionades amb la concessió de préstecs ICO COVID, per la qual cosa, en el context actual de crisi econòmica i social derivada dels efectes de la pandèmia, i la possible concessió de nous préstecs d'aquesta naturalesa o la pròrroga dels existents, es mantindrà «especialment vigilant».

En aquest sentit, continuarà realitzant els requeriments d'informació pertinents a les entitats financeres que puguin veure's afectades per aquestes pràctiques, amb l'objectiu de determinar si les seves actuacions són compatibles amb les normes de competència.