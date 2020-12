El pacte del Brexit permetrà al sector agroalimentari gironí estalviar 14 milions

El sector agroalimentari gironí s'estalviarà 14 milions d'euros en aranzels després que la Unió Europea i el Regne Unit arribessin a un acord pel Brexit el passat 24 de desembre. Són previsions de Prodeca –l'organisme del Departament d'Agricultura productes i empreses alimentàries catalanes, que xifra l'estalvi en 70 milions en el conjunt de Catalunya. Segons la seva opinió, el Brexit amb acord farà que les exportacions agroalimentàries catalanes al Regne Unit creixin vora un 9% el 2021, mantenint la tendència dels últims anys.

Pel director de Prodeca, Ramon Sentmartí, l'acord permetrà als productors catalans «respirar alleugerits» després de mesos de «molta incertesa». «La millor notícia és que no hi ha hagut notícia», afegeix.

Durant els últims deu anys, les exportacions agroalimentàries catalanes al Regne Unit han crescut un 66,5% en volum i s'han doblat en valor. Per Sentmartí, el mercat britànic és «molt sensible a la qualitat dels productes i a la seva traçabilitat», dos trets que l'han convertit en un mercat «molt atractiu» per a les empreses catalanes. En aquest sentit, subratlla que un «no-acord» entre el Regne Unit i la Unió Europea hauria trencat la tendència dels últims anys i hauria complicat la situació econòmica de diverses empreses del territori.

El Regne Unit és un mercat de pes per a les exportacions alimentàries catalanes. Segons dades facilitades per Prodeca, el Regne Unit és el sisè país de destí de les exportacions d'aliments i begudes de Catalunya, només superat per França, Itàlia, la Xina, Alemanya i Portugal. El 2019, Catalunya va exportar aliments al Regne Unit per valor de 548,7 milions d'euros, xifra que representa un 5,1% del total de les seves exportacions alimentàries a tot el món.

Per altra banda, Catalunya és el 19è proveïdor mundial del Regne Unit en alimentació i l'onzè entre els països de la UE. De fet, el país britànic importa més del 50% dels aliments que consumeix, ja que la seva producció no és suficient per alimentar la seva població.

Segons les últimes dades disponibles (any 2019), fins a 3.382 empreses catalanes exporten al Regne Unit, de les quals un 16,5% pertanyen al sector d'aliments i begudes.

Els sectors alimentaris catalans que més exporten al Regne Unit són l'anomenat Fine Food (35,6%), que inclou productes com conserves, plats preparats o cervesa, entre d'altres, el carni (31,24%), la fruita i l'horta (11%), el vi (8,6%), els olis vegetals (5,1%) i el peix (1,6%).

Tot i que des de Prodeca celebren que s'hagi arribat a un acord, assenyalen que encara hi ha una sèrie de qüestions pendents de resoldre, sigui en la gestió logística, operativa o burocràtica.

«Un dels punts que genera més inquietud és el trànsit a les duanes», assegura Sentmartí. En relació amb aquest tema, el director de Prodeca recorda que l'acord del Brexit inclou més de 2.000 pàgines i que es trigarà «uns mesos» a entendre perfectament tota la lletra petita. No obstant això, assegura que des del departament ja s'estan organitzant seminaris per resoldre els dubtes que vagin sorgint.

De moment, Prodeca recomana a les empreses que estiguin preparades davant possibles canvis legals i comercials –com ara canvis en l'etiquetatge, distintius de qualitat o registres de marca- i que estiguin atentes a les tres diferents fases –gener, abril i juliol- en què s'aniran demanant requisits i documentació cada vegada més específica.

Els 27 estats de la Unió Europea van donar ahir «llum verda» per unanimitat a l'acord pactat la vigília de Nadal amb el Regne Unit sobre la relació comercial arran del Brexit, segons va informar el portaveu de la presidència alemanya de torn de la UE, Sebastian Fischer. «Els ambaixadors van aprovar unànimement l'aplicació provisional de l'Acord UE-Regne Unit de Comerç i Cooperació a partir de l'1 de gener del 2021», va afirmar Fischer en una piulada a Twitter. Es preveu que la Cambra dels Comuns britànica aprovi el pacte dimecres, i quedarà pendent, també, el vistiplau definitiu de l'Eurocambra, que no arribarà abans de finals d'any. És precisament per això que l'1 de gener l'acord s'aplicarà de forma «provisional».