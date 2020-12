Unicaja i Liberbank, a un pas de donar via lliure a la seva fusió

Unicaja Banc i Liberbank han convocat als seus consells d'administració en reunió extraordinària en la tarda d'avui amb l'objectiu de donar el vistiplau definitiu a l'operació de concentració. Les entitats es trobaven des de fa setmanes en la fase final d'un procés els contactes preliminars del qual van ser confirmats a principis del passat mes d'octubre després de l'anunci de la unió entre CaixaBank i Bankia per a crear el banc més gran d'Espanya. Des de llavors, s'han anat produint successives reunions amb la finalitat d'acostar postures, sobretot respecte a alguns serrells de la fusió respecte als que hi havia cert bloqueig, fonamentalment relacionats amb el govern corporatiu.

Una vegada s'obtingui el permís dels consells, i mancant el vot favorable dels accionistes i dels diferents reguladors i autoritats de competència, l'operació donarà lloc a la cinquena major entitat per volum d'actius a Espanya (ja materialitzada la fusió entre CaixaBank i Bankia), en sumar 108.826 milions d'euros (63.002 milions d'Unicaja Banc i 45.824 milions de Liberbank, segons dades de juny de 2020). L'entitat combinada tindria una plantilla de 9.972 empleats (6.274 d'Unicaja Banc i 3.698 de Liberbank) i una xarxa de 1.608 oficines (1.029 d'Unicaja i 579 de Liberbank. Aquesta vegada l'equació de bescanvi no ha estat un escull com en el primer intent de fusió que va portar engegar a rodar l'operació el maig.