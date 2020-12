Les vendes als comerços de Catalunya cauen prop d'un 10% al novembre

Les vendes als comerços de Catalunya van caure un 9,7% interanual durant el mes de novembre, deixant enrere la recuperació dels dos últims mesos. Segons les dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya va registrar el tercer major descens en l'Índex de Comerç Minorista (ICM), superat només per les Illes Canàries (-14,1%) i Andalusia (-10,5%). Al conjunt de l'Estat, els ingressos als comerços es van reduir un 5,8%, per sota la caiguda del 2,3% a l'octubre. Pel que fa a l'ocupació del sector, a Catalunya va caure un 4,1% arran de les noves restriccions per frenar l'expansió de la covid-19, mentre que a tot l'Estat la davallada va ser del 3,5%.

Les davallades es van produir en un mes en què ni les rebaixes del Black Friday van aconseguir remuntar la tendència a la baixa que ininterrompudament es repeteix des de març en coincidència amb el primer estat d'alarma.

La dada espanyola és la pitjor des del mes de maig, en què el comerç minorista va retrocedir un 20,1%, i és 3,5 punts percentuals més baix que la dada del mes d'octubre.

Les vendes d'equips per a persones (roba, calçat) van presentar un retrocés del 31,8% al novembre en taxa interanual, mentre que l'equipament de la llar va caure un 9,5% i les estacions de servei van vendre un 16,2% menys.

Les petites cadenes van acusar un descens en les vendes del 14,5% en el penúltim mes de l'any i previ a Nadal, mentre que els comerços ubicats en les grans superfícies van retrocedir un 8,5%; un 6,1% les unilocalitzades i només van pujar a les grans cadenes (un 1,5% més).

El comerç minorista va perdre un 4,3% al novembre en l'índex corregit d'efectes estacionals i de calendari (diferència de dies hàbils). La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va comentar al respecte de la caiguda de les vendes de el comerç minorista de novembre que «segueix reflectint la pèrdua de confiança del consumidor».