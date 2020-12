Girona lidera el rànquing estatal de certificacions sanitàries animals en exportacions a la Xina

La demarcació de Girona lidera el rànquing estatal en nombre de certificacions sanitàries animals en les exportacions a la Xina. Al llarg del 2020 s'ha emès 13.953 certificacions. Barcelona s'ha quedat el segona posició amb 12.982 certificacions. Lleida està en quarta posició. De tota manera, aquesta no és la primera vegada que Girona assoleix la primera posició en certificats animals per exportar a la Xina dins de l'estat espanyol. L'any passat ja va liderar el rànquing amb 7.942 certificacions i aquest 2020 serà el segon any consecutiu que encapçalarà la llista.

Les exportacions càrnies de les empreses gironines han portat a la Unitat de Certificació d'Exportacions en Sanitat Animal de Girona a liderar el rànquing estatal d'exportacions a la Xina. A llarg de tot el 2020, l'oficina gironina ha tramitat 13.953 certificacions, un miler més que la unitat de Barcelona, que es troba en segona posició (12.982). En tercera plaça hi ha Saragossa i en quarta ja hi ha Lleida.

Més enllà de les exportacions a la Xina, Barcelona lidera la llista per volum d'activitat total, amb 30.553 certificacions. En aquest cas, Girona es troba en segon lloc amb 24.095 documents emesos, uns 4.000 més que el 2019 tot i la pandèmia. Pel que fa a Lleida, es troba entre les cinc primeres de l'Estat i Tarragona en catorzena posició de les 39 que hi ha. De fet, el 43% de totes les certificacions d'exportació agroalimentàries que es tramiten en tot l'estat espanyol surten d'alguna de les quatre unitats catalanes.

Aquestes certificacions són la garantia que avalen el consum de la carn quan s'exporta a tercers països.