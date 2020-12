Els preus tanquen el 2020 amb una caiguda del -0,5%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat durant el mes de desembre ha crescut tres dècimes respecte al novembre, però es manté un 0,5% per sota els nivells de l'exercici anterior. Segons les dades avançades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'increment dels preus ve marcat per l'encariment de l'electricitat –que l'any passat va abaratir-se- i per l'evolució en l'import dels carburants i combustibles, que aquest desembre va créixer més en comparació amb l'any passat. Des que va esclatar la crisi de la covid-19, l'Estat ja acumula nou mesos consecutius en deflació.