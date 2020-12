Les certificacions sanitàries per exportar carn a la Xina es dupliquen a Girona el 2020

La demarcació de Girona lidera el rànquing estatal en nombre de certificacions sanitàries animals en les exportacions a la Xina. Al llarg del 2020 s'ha emès 13.953 certificacions. Barcelona s'ha quedat el segona posició amb 12.982 certificacions. Lleida està en quarta posició. De tota manera, aquesta no és la primera vegada que Girona assoleix la primera posició en certificats animals per exportar a la Xina dins de l'estat espanyol. L'any passat ja va liderar el rànquing amb 7.942 certificacions i aquest 2020 serà el segon any consecutiu que encapçalarà la llista amb gairebé el doble de permisos.

Les exportacions càrnies de les empreses gironines han portat a la Unitat de Certificació d'Exportacions en Sanitat Animal de Girona a liderar el rànquing estatal d'exportacions a la Xina. Al llarg de tot el 2020, l'oficina gironina ha tramitat 13.953 certificacions, un miler més que la unitat de Barcelona, que es troba en segona posició (12.982). En tercera plaça hi ha Saragossa.

Més enllà de les exportacions a la Xina, Barcelona lidera la llista per volum d'activitat total, amb 30.553 certificacions. En aquest cas, Girona es troba en segon lloc amb 24.095 documents emesos, uns 4.000 més que el 2019 tot i la pandèmia. Pel que fa a Lleida, es troba entre les cinc primeres de l'Estat i Tarragona en catorzena posició de les 39 que hi ha. De fet, el 43% de totes les certificacions d'exportació agroalimentàries que es tramiten en tot l'estat espanyol surten d'alguna de les quatre unitats catalanes.

Aquestes certificacions són la garantia que avalen el consum de la carn quan s'exporta a tercers països.

El mercat xinès és actualment la punta de llança de l'exportació gironina gràcies a la gran demanda de carn de porc. Els efectes de la segona onada han colpejat finalment el fins ara imbatible sector carni a causa de la baixada d'ingressos dels països europeus. Però ni tan sols la pandèmia ha canviat la dinàmica exportadora al gegant asiàtic, que segueix ascendent mes rere mes.

L'octubre passat les dades del ministeri d'Indústria revelaven que les càrnies gironines van exportar a la Xina per un valor de 84 milions d'euros, gairebé 20 milions més del que van vendre el mateix mes del 2019. Això entra en consonància amb l'elevat augment de certificacions a l'oficina de Girona al llarg d'aquest any.

El comerç de carn amb el gegant asiàtic no ha perdut pistonada ni amb l'enduriment de les ?restriccions en aquell país a causa de la covid. Les noves exigències obliguen les empreses exportadores a certificar que als seus productes congelats no hi ha rastre del virus. Aquest contratemps ha obligat les grans companyies a adquirir ?testos per complir amb la normativa.