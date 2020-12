Girona tanca l'any amb gairebé 70.000 treballadors a l'atur o amb un ERTO

Girona tancarà aquest 2020 amb més de 48.700 aturats i 20.300 treballadors amb un ERTO, l'eina de treball utilitzada per afrontar la pandèmia, a l'espera que les vacunes ressuscitin l'activitat l'any que ve en àmbits claus com el turisme. Gairebé 70.000 afecats directes per una crisi de la covid-19 que ha sacsejat el mercat laboral català, i que ha vist com la desocupació creixia fins arribar a les 484.000 persones i 200.000 treballadors amb expedients laborals d'ocupació. Després de la debacle dels primers mesos i la millora que va arribar amb la desescalada de la primera onada de la covid-19, la segona ha tornat a impactar amb força en sectors com la restauració, el comerç i les ?activitats turístiques a causa de les restriccions imposades pel Govern per contenir la propagació del virus.

Com a conseqüència, la xifra d'afectats per un ERTO va créixer només d'octubre a novembre en 72.000 persones i ara se situa en aquests gairebé 200.000.

La secretària de política sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, estima, en declaracions a EFE, que les restriccions en la restauració i comerços aprovades aquest desembre provocaran un repunt de l'atur i dels afectats per ERTO. «Amb les franges horàries imposades en bars i restaurants la meitat de les plantilles ja no seran necessàries», adverteix.

Segons les dades de l'afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya s'han destruït ja fins al novembre amb relació al mateix mes de l'any anterior 83.933 llocs de treball.

Darrere de les xifres s'amaguen circumstàncies que empenyen a la precarietat milers de treballadors com són els retards en el cobrament de les prestacions d'atur a causa del col·lapse del SEPE, un servei que depèn del Govern central. Una dada que dona idea de l'allau de treball que se'ls ha caigut al damunt: des de l'abril a Catalunya s'han tramitat més d'1,1 milions d'altes inicials de prestacions contributives vinculades a la covid-19. Malgrat que la situació ha millorat molt des de la primavera i l'estiu, Gilgado insisteix que hi ha persones que encara no han rebut ni un euro del seu ERTO des del juny o el juliol.