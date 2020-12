La província de Girona, on més cau el preu de l'habitatge

El preu de l'habitatge a Catalunya ha caigut un 5,8% des que va esclatar la crisi de la covid-19, situant-se en una mitjana de 1.833 euros per metre quadrat. Segons un informe publicat aquest dimecres per Tinsa, Girona és la demarcació on més s'ha reduït el preu de l'habitatge, amb un import mitjà de 1.398 euros per metre quadrat (un 8,2% menys respecte a les setmanes prèvies a l'estat d'alarma). A continuació apareix Barcelona, amb un descens del 5,5%, fins als 2.072 euros per metre quadrat. A Tarragona i Lleida, la caiguda en el preu de l'habitatge ha estat del 5%, mentre que el valor del metre quadrat s'ha situat en 1.150 euros i 819 euros, respectivament.

Pel que fa al conjunt de l'Estat espanyol, el preu mitjà de l'habitatge nou i usat es va depreciar un 2,3% des de l'inici, al març, de la crisi sanitària, segons la mateixa estadística.

D'altra banda, en el quart trimestre, els preus mitjans de l'habitatge van caure un 1,7% en comparació del mateix període de 2019. El director de Servei d'Estudis de Tinsa, Rafael Gil, explica que les dades provisionals de l'estadística apunten a una «certa estabilització» de preus en els dos últims mesos de l'any, si bé destaca que descendeixen tant en termes anuals com a la mitjana trimestral.

Entre octubre i desembre totes les comunitats autònomes mostren descensos en taxa interanual, amb la Rioja, Extremadura, Castella i Lleó, Aragó, Andalusia i Navarra en xifres de dos dígits.

Pel que fa a la rendibilitat bruta del lloguer, aquesta descendeix lleugerament i se situa per sobre del 4% en les ciutats de Madrid, València, Saragossa i Sevilla, i en un 3,8% a Barcelona.