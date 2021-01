El 2021: any de recuperació econòmica i dels nous impostos

El 2021 suposarà pujades d'impostos i dels preus d'alguns serveis públics. En un context de baixos tipus d'interès, elevades taxes d'estalvi privat i moderació del consum, els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021 introdueixen canvis fiscals per a donar suport a l'any de la recuperació després de la covid. Bàsicament es tracta d'una desena d'impostos que entraran en vigor, modificaran els tipus o reduiran els desgravaments. En el rerefons d'aquesta estratègia per part del Govern està el fet d'evitar que la factura de les ajudes de la covid pugi més del que es preveu sense ofegar la necessària recuperació econòmica.

Les tarifes d'últim recurs (TUR) de gas natural, a les quals poden acollir-se els usuaris domèstics, començaran el 2021 amb una pujada mitjana del 5,97% per la pujada del cost en els mercats internacionals, d'un 21,7%.

A partir de l'1 d'abril entrarà en vigor la nova estructura del rebut que introdueix la discriminació horària i suposa una revisió i simplificació de tarifes. Per a la segona meitat de l'any, deixaran de formar part del rebut de la llum els costos associats a les renovables, cogeneració i residus. Es promet que la factura domèstica baixarà el 13% en cinc anys.

El segell per a l'enviament de cartes i targetes postals (normalitzades i de fins a 20 grams de pes) a destinacions nacionals pujarà un 7,7%, i passarà a costar 0,70 euros a partir de l'1 de gener de 2021, cinc cèntims més que fins ara. La pujada serà major per a destinacions llunyanes (fins del 22,6%). L'enviament de paquets nacionals costarà també un 5% més.

Les operadores de telecomunicacions apujaran els seus preus, en línia amb l'anunciat ja per Movistar. Millora del servei, 5G i tarifes una mica més altes és la tendència a canvi de més serveis.

Les autopistes de peatge de l'Estat es rebaixaran en el 2021 una mitjana del 0,11%. Es preveu la gratuïtat d'algunes per expiració de concessions. A partir del 31 d'agost del 2021 deixaran de ser de pagament l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera, i l'AP-2 que connecta Aragó amb Catalunya. També passaran a ser gratuïtes la C-32 al Maresme i la C-33 que uneix Barcelona amb el Circuit de Montmeló. L'AP-7 serà gratuïta des d'Alacant a França. També hi haurà trams gratis a Múrcia i Andalusia.

El salari mínim està en el punt de mira. La seva quantia ha estat prorrogada per a aquest 2021 fins als 950 euros bruts en 14 mensualitats. El Govern considera que si pugen les pensions o els salaris dels funcionaris, el lògic seria incrementar l'SMI, però el percentatge està encara en discussió.

El 50% dels cotxes costaran un 5% més per l'enduriment dels controls mediaombientals. També pujaran les assegurances. Alça del 0,9% per a funcionaris i pensionistes. Uns 12 milions d'empleats públics i pensionistes veuran com les seves nòmines augmenten el 0,9% en el 2021. Seran 3.000 milions d'euros més per a l'erari entre totes les administracions.

El tipus de l'IRPF augmentarà dos punts per a les rendes de més de 300.000 euros, passant del 45% al 47%, i tres punts en el cas de les rendes del capital que superin els 200.000 euros, fins al 26%. La mesura afectarà unes 32.000 persones, el 0,17% dels contribuents. També pujarà l'impost de patrimoni per als rics.

Es limita a 2.000 euros l'aportació màxima amb dret a deducció en l'IRPF, enfront dels 8.000 euros actuals. Augmenta de 8.000 a 10.000 la dels plans d'empresa.

La primera preveu el cobrament d'un 0,2% en les operacions de compra d'accions emeses a Espanya. La taxa a les grans signatures digitals serà del 3% dels ingressos per publicitat en línia i venda de dades.

Les cotitzacions socials dels autònoms s'elevaran entre 3 i 12 euros des de gener, segons la base per la qual cotitzin, d'acord amb el Reial decret llei, de 28 de desembre de 2018, que contemplava un increment dels tipus de cotització per contingències professionals i cessament d'activitat en 2019, 2020 i 2021. Així, s'estableix un augment de la mena de cotització del 0,8% de 2020 al 0,9% en 2021 en el cas del cessament d'activitat i del 1,1% fins al 1,3% per contingències professionals. Malgrat que el canvi de 2020 hauria d'haver entrat en vigor en començar l'any, no va ser fins a octubre d'enguany quan es va aplicar la pujada. De fet, durant la major part d'enguany, els autònoms estaven pagat el 30% de la seva base de cotització, en lloc de l'import corresponent al 30,3%. Així, la quota d'autònoms serà, en el cas de cotitzar per la mínima de 289 euros, i de 1.245,4 euros si el treballador per compte propi cotitza per la màxima.

Els espanyols que vulguin jubilar-se a partir del 2021 amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 66 anys complerts, en virtut de la reforma de pensions de 2013, en la qual s'elevava progressivament l'edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, en un horitzó total de 15 anys. Aquests 66 anys seran l'edat que s'exigeixi per als qui acreditin menys de 37 anys i tres mesos de cotització (enguany s'exigeixen 65 anys i deu mesos complerts per a poder jubilar-se amb menys de 37 anys cotitzats).