Catalunya rep 216 milions d'euros en ajuts directes de la PAC del 2020

Catalunya ha rebut aquesa setmana 216 milions d'euros corresponents a les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l'any 2020. Així ho va anunciar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través d'un comunicat, on també va especificar l'import que han rebut la resta de comunitats.

El Ministeri, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), ha coordinat el pagament de 4.089 milions d'euros, per part de les comunitats autònomes, de les ajudes directes PAC de la campanya de 2020.

En concret, els pagaments directes de la PAC constitueixen prop del 90% dels abonaments totals anuals del Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga) i suposen una garantia de renda per als més de 678.000 agricultors que han presentat la seva sol·licitud d'ajuda en 2020.

Malgrat la complexa situació que la crisi sanitària del coronavirus ha originat en la presentació i gestió de les sol·licituds, els pagaments de les ajudes directes de la PAC s'han mantingut en nivells similars als d'anys anteriors.

Agricultura va assenyalar que això ha estat possible «gràcies a les mesures posades en marxa» entre el Ministeri i les comunitats autònomes, i a l'«esforç» de tots els agents que participen en el procés. D'aquesta forma, la distribució de les quantitats abonades, per règims d'ajuda, són per al pagament bàsic un total de 2.395,7 milions d'euros, per al pagament verd, 1.216,6 milions d'euros; per als joves agricultors, un total de 37,8 milions d'euros; per al règim de petits agricultors, 63,2 milions d'euros. També s'abonen 296,9 milions d'euros per als règims d'ajudes associades i 8,8 milions d'euros per al Posei de les Illes Canàries.

Andalusia és el territori més beneficiat, amb 1.232,6 milions. A continuació apareixen Castella i Lleó, amb 795,6 milions; Castella-La Manxa, amb 540,3 milions, i Extremadura, amb 365,4 milions.