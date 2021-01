El Suprem nega la temporalitat laboral en els contractes essencials

La Sala social del Tribunal Suprem creu que ha arribat el moment de canviar el criteri que mantenien des de 1997, pel qual es podia associar la temporalitat dels contractes dels treballadors d'una empresa amb els quals aquesta signava amb una altra. El ple de la Sala Quarta té en compte diversos elements, com «les enormes taxes de temporalitat» del mercat laboral espanyol o que la Unió Europea preval els contractes indefinits, però sobretot que hi ha empreses l'activitat essencial de les quals és la contractació amb unes altres. Aquesta nova sentència de l'alt tribunal, la decisió del qual es va avançar al desembre, s'explica a través de les següents claus:

El cas que permet al Suprem fer un gir de 180 graus a la seva jurisprudència és el d'un treballador de Massa Puertollano. En 2000 va començar a treballar amb Babckok Muntatges amb un contracte laboral supeditat al mercantil pel qual aquesta prestava serveis en la central tèrmica d'Elcogas de Puertollano.

El maig de 2008 la central va adjudicar els serveis a Massa Puertollano. Babckok va declarar l'extinció del contracte del treballador i aquest va subscriure un nou amb Massa Puertollano per a obra o servei que es va anar prorrogant fins a agost de 2015, quan Elcogás va comunicar a aquesta entitat que els seus serveis deixaven de ser necessaris perquè s'anava a procedir al cessament de l'explotació i això va provocar el seu acomiadament.

Massa Puertollano va recórrer al Suprem contra la fallada que va declarar improcedent l'acomiadament del treballador que portava 15 anys fent la mateixa activitat.

La sentència recorda que en 2010 la llei de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball va incloure un límit de tres anys per a aquesta temporalitat, després de la qual el contracte passaria a indefinit. No s'aplica al treballador manxec, perquè el seu contracte era anterior a la reforma.