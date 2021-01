Les vendes industrials confirmen el cop causat per la pandèmia en l'economia

Els indicadors confirmen amb dades comprovables el gran impacte de la crisi pandèmica en l'economia. El volum de negoci de la indústria va caure un 8,8% interanual a Espanya i un 9,6% a Catalunya segons les últimes dades disponibles (del passat mes d'octubre). Amb aquest descens, la facturació de la indústria encadena d'aquesta manera vuit mesos consecutius de taxes interanuals negatives a causa dels efectes generats per la crisi sanitària derivada del coronavirus sobre el sector, segons dades que han estat difoses aquesta setmana per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Si es fa un estudi per sectors, tots ells van reduir la seva facturació respecte el mes d'octubre del 2019, especialment l'energia, que va retallar les seves vendes un 45,3% interanual. Per darrere se situen els béns de consum no durador (-9,3%), els béns intermedis (-6,8%), els béns de consum durador (-3,4%) i els béns d'equip (-0,8% ).

El descens de preus experimentat a les coqueries i la refinació de petroli va provocar que aquesta activitat registrés la taxa més negativa respecte el mes d'octubre de l'any 2019 (-45,3%), seguida de la fabricació d'articles de joieria i la fabricació d'instruments musicals (-29,4%).

Per la seva banda, les branques que més van incrementar la seva facturació respecte el mes de setembre del 2019 van ser la fabricació d'ordinadors, equips perifèrics i de telecomunicacions (que va experimentar un creixement del 10,8%), la fabricació d'aparells domèstics (+10,2%) i la fabricació de vehicles de motor (amb un increment del 9%).

Un cop corregit l'efecte calendari i l'estacionalitat, la xifra de negoci de la indústria va baixar un 2,8% interanual en el desè mes de l'any, davant de la reculada del 40,6% experimentada a l'abril, que va ser la més gran de la sèrie, i la caiguda del 6% registrada al setembre.

Malgrat el descens interanual experimentat per les vendes, en termes mensuals i en dades corregides d'estacionalitat i calendari, la indústria va registrar avenços en les seves vendes per sisè mes consecutiu, tot i que el registrat a l'octubre, xifrat en un 3,7%, va ser més pronunciat que el corresponent als mesos de setembre (+3,1%) i agost (+1,7%), tot i que inferior al viscut als mesos de maig (+ 18,4%), juny (+17,9%) i juliol (+6,6%).

Per sectors econòmics, tots ells van experimentar un creixement de les vendes en l'esmentat mes, especialment els sectors de l'energia (+5%) i els béns d'equip (+4,1%), seguits a certa distància pels béns intermedis (+2%), els béns de consum no durador (+0,6%) i els béns de consum durador (+0,1%).

En tot cas, les activitats que més van incrementar les seves vendes respecte el mes de setembre van ser la fabricació d'altres materials de transport (+25,8%), i a una gran distància la indústria del cuir i del calçat (+ 9,3%) i les altres indústries extractives (+6,5%).

El volum de negoci de la indústria va disminuir respecte el mes d'octubre del 2019 a 15 comunitats autònomes i només va pujar a Aragó (+4,1%) i Galícia (+3%). Els descensos més destacats es van produir a les Canàries (-22%), Balears (-21,5%) i Andalusia (-17,9%), mentre que els menys importants es van registrar a Extremadura i Castella i Lleó, totes dues amb un retrocés del 5,1%.