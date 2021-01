Les comarques gironines lideren el descens de vendes de cotxes a Catalunya el 2020

El 2020 ha estat un any negre per a molts sectors, especialment el de l'automòbil. Les pèrdues en aquest àmbit han estat generalitzades a causa de la pandèmia, però a Girona han estat especialment virulentes. De fet, la província ha liderat el descens de vendes de cotxes a Catalunya al llarg de l'any. Segons dades fetes públiques ahir per la patronal catalana de l'automoció, Fecavem, la comercializació de vehicles va caure un 30,7% a les comarques gironines, superant així els percentatges de les altres províncies catalanes.

Les vendes de cotxes solen ser uns bons indicadors per prendre el pols al consum d'una determinada regió, un termòmetre de la situació econòmica d'un territori. En total, a Girona es van vendre 11.729 automòbils durant l'any del coronavirus, gairebé 5.200 menys que el 2019. Són les pitjors dades dels últims set anys.

La davallada es va produir en pràcticament tots els àmbits excepte en el dels cotxes de lloguer, que van certificar que són la tendència a tenir en compte de cares al futur.

La venda de cotxes particulars, el principal canal de negoci del gremi del motor, va caure pràcticament un 30%, passant d'11.680 a 8.180 vehicles col·locats al mercat. Hi ha hagut caigudes majors. Les vendes a empreses s'han reduït pràcticament a la meitat (un 42%), passant de 2.205 a 1.263 cotxes.

El mateix ha passat amb les vendes tàctiques, aquelles que contemplen les operacions de «quilòmetre zero» i les mautomatriculacions. Amb aquesta modalitat, els concessionaris es veuen obligats a posar-los en circulació una vegada han estat matriculats, amb la qual cosa els consumidors poden comprar-los amb descomptes. En aquest sector, aquestes vendes «tàctiques» han caigut un 54%, amb un volum de negoci de 1.315 cotxes, mentre que l'any 2019 les vendes van ser de 2.865.

Hi ha dues petites bones notícies per al sector gironí de l'automòbil en aquest any nefast. Girona és l'única província de Catalunya que ha experimentat un increment del renting, el lloguer a llarg termini que permet a empreses disposar de flotes de vehicles per una quota fixa i un cost fix mennsual.

Aquesta modalitat, que abans era purament testimonial, ha anat guanyant terreny mica en mica i ara es presenta com una opció cada cop més atractiva per als usuaris. La prova d'això és que, en període de pandèmia el renting ha augmentat un 1.155%, i ha passat de 38 vehicles venuts per a aquesta finalitat, a 477 el 2020.

El camp de les vendes a arrendadors (empreses que lloguen amb un cost fix i a usuaris concrets, per dies o hores), també ha viscut un gran creixement, quadruplicant les vendes (de 134 vehicles a 494)..

Al conjunt de Catalunya l'any 2020 ha acabat amb una caiguda per sobre del 28,82% de les matriculacions respecte a l'any 2019, una dada lleugerament millor a la de Girona.

Durant el mes de desembre han remuntat les vendes per les compres de darrera hora de particulars i les empreses, així com per les automatriculacions dels concessionaris.

Segons Fecavem, «alguns compradors també han avançat la compra davant la pujada d'impostos i per la més que lamentable notícia, que els incentius a la compra Moves i Renove no continuaran». En aquesta línia, la patronal Fecavem i el Gremi del Motor, va avançar que durant el primer trimestre «disposarem d'estocs matriculats per oferir els preus del 2020 mentre en disposem».

Fecavem també va notar que els concessionaris han automatriculat també els darrers dies de l'any, alguns atenent a les indicacions de la marca, altres a la voluntat d'evitar l'increment de l'Impost de Matriculació amb el canvi d'any en vehicles que ja tenen en estoc. També per l'impacte de la normativa europea que sancionarà els fabricants d'automòbils que superin la mitjana de 95 grams de CO2 per quilòmetre recorregut.

Fecavem i el Gremi van portar a terme una campanya comercial impulsada des d'aquesta institució amb vehicles d'ocasió el passat 10, 11 i 12 de desembre, amb ofertes per tot el territori distribuïdes des dels concessionaris i compravendes. «Aquesta campanya ha tingut un impacte positiu en els nostres associats perquè les vendes a particulars i a les empreses, descomptant les matriculacions tàctiques, han tingut un bon comportament. I ara més que mai era important superar aquest exercici tan complicat», asseguren.

El mercat espanyol tanca per sobre de les 855.000 unitats amb una baixada percentual del 32% i aquest mal resultat ha estat causat pel confinament i la crisi econòmica i sanitària causada per la covid-19.

«No podem estar contents amb aquests resultats i també per la manca de sensibilitat dels governants i totes les administracions. Ara més que mai necessitem la seva col·laboració i treballar coordinadament per recuperar-nos i aquesta és la línia de treball que els proposem», van afirmar.