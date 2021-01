Els APIs avisen que l'oferta cada vegada menor dispara el preu dels lloguers a Girona

En plena pandèmia, el preu del lloguer és més car que mai a Girona. Les dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya revelen preus de 571 euros mensuals de mitjana a la província, i 664 euros a la capital. Per al president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API), Joan Company, aquest fet es deu a les lleis tradicionals de l'oferta i la demanda: a Girona hi ha molta gent que vol llogar, i poca que està disposada a arrendar.

Segons Company, a la ciutat de Girona la manca d'oferta és habitual, almenys en els últims temps. Però assegura que cada cop n'hi ha menys. Per al president dels APIs gironins (actualment també president del Consell dels Col·legis catalans), un dels motius principals és que la gent és reticent a llogar els seus immobles pels maldecaps que això comporta. I assenyala concretament la llei que regula el preu dels lloguers. Per a Company, aquesta llei està tenint un «efecte contrari al que busca». El fet que partits com PP, Cs i PSC l'hagin portat al TC pot generar «una inseguretat jurídica que desincentivi els propietaris a arrendar». En aquest sentit, augura que tal com la normativa està plantejada actualment, el que fa és que els propietaris posin els pisos a la venda enlloc de llogar-los, i aposta perquè hi hagi mesures de major calat perquè el propietari tingui més seguretat jurídica i el llogater, més estabilitat.

Company també va parlar del fort augment de preus de la compravenda de pisos a la ciutat de Girona, que aquest any s'han enfilat malgrat la situació de restriccions per la pandèmia. Recentment, un estudi dels APIs catalans situava la ciutat de Girona com la capital catalana on més s'havien encarit els preus de compra l'últim any: un un 19%.El president dels APIs atribueix l'augment del valor dels immobles a la incidència dels pisos d'obra nova. «En els darrers anys hi ha hagut promocions importants amb uns preus que, lògicament, estan per sobre dels de segona mà, i això fa que pugi la mitjana».

En aquest sentit, els APIs no detecten un increment dels preus dels pisos de segona mà, «més aviat al contrari», però sí que els contractes dels els pisos nous que fins ara estaven en fase de construcció s'han anat formalitzant i això consta en les estadístiques.

Company va fer balanç de les afectacions de la covid. Al seu parer, el sector «ha aguantat prou bé» la pandèmia. «Amb la nova normalitat el mercat s'ha mantingut. No és com la crisi del 2008», remarca.

En aquest sentit, detecta una tendència creixent dels usuaris a demanar habitatges fora de les grans poblacions i buscant espais més grans.

Al conjunt d'Espanya, després del període d'hivernació i les restriccions a l'activitat adoptades per combatre la pandèmia, el sector immobiliari aprecia una certa recuperació de la demanda que podria accentuar-se en el segon semestre de 2021 i estabilitzar els preus.

Però per a això, és necessari que l'evolució de la situació epidemiològica sigui positiva i que contagiï l'economia, segons experts consultats per EFE.

Segons estimacions de CBRE, el 2020 es podria tancar amb un descens en les transaccions totals d'habitatge d'entorn d'un 30% o un 35% respecte a l'any anterior fet que suposaria 400.000 habitatges venuts-, mentre que per a 2021 s'espera una «lleugera recuperació», amb un increment del 20% -475.000 habitatges.

No obstant això, des de la Federació d'Associacions Immobiliàries (FAI) adverteixen que la incertesa econòmica farà que els compradors siguin «més prudents i cautelosos», la qual cosa allargarà els temps de venda i podria influir en els preus.

«Si l'efectivitat de la vacuna no es materialitza i s'allarga en el temps la crisi sanitària i l'econòmica, els propietaris seran més proclius a realitzar ajustos, sobretot en zones on el preu hagi pujat més els últims anys, o en les zones de menor demanda», explica José María Alfaro, coordinador general de FAI.

No obstant això, aquests possibles reajustaments no seran iguals ni a tots els llocs ni en tota mena de producte.

Els experts coincideixen que el preu de l'habitatge usat és més susceptible d'experimentar baixades, ja que està més influït per la situació econòmica i laboral, i molts propietaris podrien veure's obligats a vendre els seus habitatges a preus més ajustats per a fer front a la hipoteca.

Des de CBRE esperen que el 2021 es produeixi un augment dels preus de gairebé un 1% -especialment a partir del segon semestre de l'any-, després d'experimentar enguany unes caigudes d'entre el 2 i el 4%.

«Els ajustos en habitatge nou seran testimonials i en mercats orientats a la segona residència. L'ajust en la segona mà serà conseqüència de la deterioració del mercat laboral, la necessitat de venda per part dels propietaris i una major oferta», explica Samuel Población, director nacional de Residencial i Sòl de CBRE.