El Banc Central Europeu planteja una moneda digital allunyada del model bitcoin

El Banc Central Europeu (BCE) estudia la viabilitat d'una moneda digital per a Europa allunyada de la tecnologia blockchain i del model bitcoin. Davant l'amenaça que les monedes digitals privades, com el projecte Lliura de Facebook, puguin créixer a un ritme més alt del previst, el banc emissor ha accelerat els treballs preparatoris per a concebre les característiques bàsiques d'un nou mitjà de pagament digital a Europa avalat per la institució. Es preveu la posada en marxa de proves pilot al llarg d'aquest 2021.

Per completar el projecte s'ha posat en marxa una consulta pública, oberta fins al 12 de gener, per aprofundir en els possibles usos futurs d'una moneda digital, les seves característiques desitjables o potencialitats com a mitjà de pagament. Aquesta enquesta s'està realitzant tant entre empreses com entre particulars.

La idea de descartar tecnologies com blockchain guanya adeptes dins de la institució davant l'objectiu de mantenir un major control en la seva creació i difusió i com una via de generar més confiança en el sistema financer actual basat en bancs comercials. El BCE és conscient que no és capaç de distribuir en solitari una moneda digital i vol evitar que el seu èxit pogués significar un transvasament d'actius al banc central i afectar la solvència de les entitats privades.

Fonts del Banc d'Espanya consideren que el calendari previst pel BCE està d'acord amb el que mantenen altres bancs centrals, potser amb l'excepció dels de Suècia o la Xina, que van per davant. Els missatges del BCE sobre la moneda digital són clars. En primer lloc, «la decisió d'emetre un euro digital no ha estat presa encara». En segon lloc, «la possible emissió no implicaria l'abandonament o substitució de l'efectiu». Davant les creixents expectatives creades per un document de treball publicat a finals de setembre en el qual s'establia una primera anàlisi de la moneda digital d'Europa, el BCE replica que «l'objectiu és estar preparat per emetre-les en cas necessari».

L'informe preliminar del BCE ha establert també que la moneda digital hauria de ser convertible amb el mateix valor, i estar «lliure de risc i sota control de l'Eurosistema». També estableix el BCE que els bancs comercials puguin generar euros digitals, sota supervisió de BCE, i que aquests siguin «compatibles» amb altres monedes digitals privades. La moneda digital europea hauria de generar confiança i disposar d'una tecnologia segura.

Queden per definir també els límits del pagament digital per contribuent (si hauria de ser equivalent a diners de butxaca o refugi financer), o de quina manera podria generar-se de manera off line, si hauria de remunerar-se o amb quin tipus de dispositiu podria ser gestionat (encara que en aquest cas, el mòbil té totes les vies d'èxit).

La moneda digital amb suport del BCE es configura com una nova eina de política monetària i com a solució de seguretat del sistema financer. Des del punt de vista del BCE, la moneda digital podria ser també un instrument excel·lent per potenciar el paper internacional de la moneda única i fins i tot «per millorar el cost i la petjada ecològica del sistema de pagaments».

Per a Victoria Gago, fundadora de l'European Blockchain Convention, el gran canvi que s'ha produït el 2020 i que ha fet reaccionar el BCE és que «els inversors institucionals han començat a invertir en moneda digital». Per a l'exconseller del BCE José Manuel González-Páramo, el «continu procés d'innovació busca materialitzar els avantatges de la digitalització -rapidesa, globalitat, descentralització, reducció de costos, seguretat, etcètera- al mateix temps que es mitiguen els principals inconvenients de la moneda digital».

Reconeix el BCE que hi ha algunes circumstàncies que podrien accelerar la introducció d'una moneda digital. Seria el cas que els pagaments en efectiu disminuïssin significativament. O també si altres monedes digitals guanyen pes. És el cas de la iniciativa Lliura, el llançament de la qual s'ha anunciat per a aquest mes, encara que amb canvis de funcionament respecte dels projectes inicials. La idea de The Libra Association és que el seu stablecoin estarà avalat pel dòlar nord-americà i, a diferència de les monedes digital pures, no fluctuarà, sigui per oferta i demanda, límits d'emissió o per l'evolució d'una borsa de divises de referència o actius dels seus creadors.

No es descarta que Lliura sigui l'instrument tecnològic de les futures divises d'Estat actuals per al món digital. La companyia planeja també llançar la seva cartera virtual per operar els actius de Lliura.