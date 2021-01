El govern català compensarà amb 2.500 euros els comerços que hagin de tancar 10 dies

El govern català compensarà amb 2.500 euros els comerços dels centres comercials i amb superfícies superiors als 400 metres quadrats obligats a tancar entre el 7 i el 17 de gener, després de les mesures acordades aquest dilluns pel Procicat amb l'objectiu de contenir els contagis de coronavirus.

· Consulta les noves restriccions que s'aplicaran a Catalunya a partir del 7 de gener

En total, la línia d'ajudes ascendirà fins als 10 milions d'euros. Pel que fa les bases, es concretaran en els propers dies i es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Les ajudes s'han consensuat aquest migdia en una reunió entre els representants del sector afectats i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol.

Els responsables dels negocis podran sol·licitar les ajudes telemàticament a través del Canal Empresa un cop el DOGC hagi publicat les bases i els terminis per tramitar-les. Aquest procés encara s'allargarà uns dies, com també està succeint en el cas de les ajudes per a la Cerdanya i Ripollès -afectades pel confinament perimetral de quinze dies- ja que les bases encara s'estan redactant.

Quedaran fora dels ajuts de 2.500 euros aquells comerços que sí que puguin obrir entre setmana però hagin de tancar les portes els pròxims dos caps de setmana.