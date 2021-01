La campanya de rebaixes d'aquest any generarà fins a un 10% menys d'ocupació

La campanya de rebaixes de gener suposarà més de 167.000 contractacions a tot Espanya, però comportarà una caiguda interanual d'entre un 5% i un 10% respecte de l'any passat, depenent del sector. Adecco afirma que les conseqüències de les festes nadalenques i la tercera onada de contagis afectaran negativament la campanya a causa de la inestabilitat i incertesa de l'economia.

Malgrat la caiguda de certs sectors com l'hostaleria i el turisme, altres com el comerç electrònic seguiran impulsant l'economia en una campanya que suposarà una continuació de la tendència experimentada durant el període del Black Friday i Nadal.

Segons Adecco, el comerç electrònic, el gran consum, l'alimentació, la distribució, la logística i el transport seran els sectors més beneficiats i els que seguiran generant ocupació en aquesta època. Gràcies a l'e-commerce, en aquestes dates augmentarà la necessitat de personal per a la distribució i preparació dels enviaments en línia, per això els perfils més buscats seran: empaquetadors, mossos, preparadors de comandes i carretoners.

El comerç físic també demandarà perfils com promotors comercials, ajudants a botiga, caixers i personal per a perfumeria, joguines, cosmètica o electrònica. Es buscaran sobretot comercials i dependents amb experiència, segons assenyala Adecco. Quant a la distribució autonòmica de la campanya de rebaixes, si es té en compte el descens interanual de la contractació, totes les comunitats experimentaran una caiguda, ja que les previsions apunten que es generarà entre un 5% i un 10% menys d'ocupació que el 2020.

En canvi, si es té en compte la xifra absoluta de contractes previstos, un any més Catalunya se situa al capdavant, sent la comunitat autònoma que més contractacions realitzarà, a prop de les 30.000. Darrere seu, se situa la Comunitat de Madrid, amb gairebé 23.700 llocs de treball, i Múrcia, amb més de 20.000, seguida molt de prop per Andalusia, amb 19.500.

Superarà els 18.000 contractes la Comunitat Valenciana (18.700) que tancarà el «top 5». Entre les cinc aglutinen pràcticament el 60% de l'ocupació que es generarà en aquests dos mesos. A partir d'aquest punt, les contractacions descendeixen notablement pel que fa al nombre absolut. Així, a Castella i Lleó es generaran prop de 9.300 llocs de treball, seguida de Galícia, amb més de 9.000.